Il meccanismo sempre più rischioso dell'algoritmo sulle piattaforme social denunciato dal padre di Giulia Cecchettin. Come funziona e perché è sempre più urgente educare i più giovani sui contenuti digitali: così si arriva senza accorgersene da comuni contenuti di interesse maschile a quelli dichiaratamente maschilisti

Nel giro di appena 90 secondi arrivano i primi «contenuti tossici», che si tratti di Instagram o TikTok. Bastano 10 minuti di scrolling e arrivano quelli misogini. La denuncia arriva dalla ricerca illustrata da Gino Cecchettin in un convegno organizzato al Senato. L’incontro, intitolato «Solo un sì è un sì», si è tenuto alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo studio presentato riguarda i rischi che i giovani corrono sulle piattaforme, in particolare Instagram e TikTok, e il modo in cui gli algoritmi finiscono per generare contenuti maschilisti e misogini.

Come bastano pochi like per arrivare ai contenuti misogini

Secondo la ricerca, il meccanismo si innesca con poco. Cecchettin lo ha riassunto così: «Basta mettere qualche like su video di argomenti prettamente “maschili” come calcio, palestra ecc che l’algoritmo inizia a proporre un contenuto tossico fino ad arrivare, dopo soli 10 minuti di navigazione, a contenuti apertamente misogini». In altre parole, un utente che mette like a video considerati tipicamente maschili si ritrova prima davanti a materiale tossico e poi a quello apertamente misogino, senza averlo cercato.

Educazione affettiva e digitale: l’appello di Cecchettin

Per Cecchettin la risposta passa dall’educazione affettiva e digitale. «Per questo serve educazione anche nei contenuti digitali», ha concluso, «perché quel meccanismo, una volta acceso, non si spegne». Il padre di Giulia ha poi ricordato la morte della figlia e si è chiesto quale percorso educativo abbia alle spalle chi commette violenza: «Se Filippo (Turetta, ndr) avesse ricevuto l’educazione affettiva e digitale, io non so e non voglio rispondere a questa domanda, ma non vorrei che questa domanda se la facesse un altro genitore». Alle sue parole è seguito un lungo applauso dei presenti.