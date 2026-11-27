L'ex sindaco di Begamo ed europarlamentare Pd a Open: «I tavoli di programma procedono, ma ora serve uno scatto di realismo. Vincesse Conte? Lo sosterremo, se lui starà ai patti»

Dove sta andando il Campo largo? Cosa sta venendo fuori realmente dai tavoli di coalizione per il programma? Ci sarà da fidarsi di Elly Schlein o di Giuseppe Conte candidati premier al posto di Giorgia Meloni? Se lo chiede sotto voce un bel pezzo del famoso “popolo del centrosinistra” che ha sostenuto dalla sua nascita il Pd. Ma pure lavoratori, imprenditori, dirigenti insoddisfatti degli anni di governo di destra e incerti sul da farsi. A loro prova a parlare Giorgio Gori, l’ex dirigente tv e sindaco di Bergamo oggi europarlamentare per il Pd. Volto di spicco dell’area riformista, Gori ha scritto un libro per lanciare il suo appello a “Una sinistra della realtà”. Dai salari alla scuola, dall’energia al carcere, un catalogo di “idee riformiste per l’Italia e per l’Europa” che sarebbe stato probabilmente il suo programma per le primarie, se a ottobre il Pd non avesse vietato con apposita mozione candidati alternativi a Elly Schlein. E ora? Che strada rimane ai riformisti per non restare stritolati e far valere le loro proposte?

On. Gori, lei spiega di aver messo giù le sue idee per riformare l’Italia spinto da due forze: ambizione e impazienza. Oggi di cosa sono impazienti gli italiani?

«Di vedere un orizzonte meno cupo di quello che abbiamo di fronte: in termini di condizioni materiali – scuola, sanità, stipendi – ma non solo. C’è un grande bisogno di sicurezze e serenità».

Il Pd come si presenta a questa sfida?

«Con le carte in regola, a me pare, per andare incontro a quella speranza di cambiamento. Si è lavorato per costruire una coalizione ampia e competitiva e si va ora affinando il lavoro sul programma. Al centro ci sono le questioni sociali che più direttamente riguardano la vita delle persone: lavoro, salari e sanità, oltre all’impegno per la costruzione di un’Europa più forte e più unita, e non era scontato. Ora però serve uno scatto di realismo, quello cui alludo nel libro appunto, per affrontare le sfide del Paese se avremo la responsabilità di governare il Paese nei prossimi anni: forte declino demografico, bassa partecipazione al lavoro, bassa produttività. Bisogna riuscire a incidere su questi indicatori. Perché senza una crescita robusta sarà difficile sostenere le tensioni sulla spesa sociale».

Cosa direbbe a un imprenditore poco entusiasta del governo Meloni che non si fida delle capacità di governo di Elly Schlein?

«Penso che Elly Schlein avrà la capacità di costruire una squadra di persone capaci. Penso sappia che il governo di una cosa complicata come l’Italia richiede una squadra di figure di prim’ordine. Il mio libro è un piccolo contributo a costruire una cultura di governo di centrosinistra. Spero che quelle che io chiamo forze produttive vi riconoscano i tratti del pragmatismo e del riformismo».

Se Schlein vince le primarie del centrosinistra e diventa la candidata premier come farete voi riformisti a far valere le vostre posizioni?

«Come si fa nei partiti democratici, discutendo».

Sta seguendo il lavoro dei tavoli tecnici per il programma del Campo largo? Che idea s’è fatto?

«Di solito in questa fase prima delle primarie si sottoscrive una carta dei valori piuttosto sintetica, mentre il programma vero e proprio viene scritto dopo. Qui si è un po’ anticipato il lavoro, non so dire esattamente con che esito. Mi risulta però che sulla gran parte dei punti programmatici sia stata trovata un’intesa. Restano aperti come noto nodi piuttosto significativi, in primis sul fisco e sulla politica estera».

Sull’Ucraina gli alleati accetteranno la vostra linea di sostegno anche militare?

«Penso non sia possibile fare diversamente, perché una forza progressista non può non stare al fianco dell’Ucraina. È la posizione che il Pd ha tenuto con coerenza negli ultimi anni, in Italia come al Parlamento europeo, ed è quella su cui si collocano tutti i partiti progressisti europei. In un grande partito come il Pd ci sono tanti temi su cui si possono avere posizioni diverse: l’abbiamo visto anche nel recente successo dei Democratici Usa alle Midterm. Sull’Ucraina però non c’è spazio per compromessi al ribasso. Perché stare dalla parte degli oppressi è la ragion d’essere della sinistra. Lo considero un punto dirimente».

Se a febbraio le primarie le vince Conte voi riformisti lo sosterrete?

«Sì, se sosterrà le posizioni che ho appena richiamato».

Pina Picierno con cui lei ha condiviso un lungo tratto di strada politico sostiene invece che il Pd sia già subalterno al M5S. Se n’è andata, e invita voi a seguirla.

«Io penso che il Pd rimanga il “luogo” in cui più efficacemente i riformisti possono far valere le proprie posizioni. La legge elettorale vive intorno alla competizione tra due grandi coalizioni, accentuata dall’introduzione del premio di maggioranza. Non credo sinceramente ci sia spazio per incidere in posizioni intermedie. Ci si può accontentare di un ruolo di testimonianza, ma non è per questo che faccio politica. E in una coalizione, è il partito maggiore a fissarne il baricentro politico. È lì dunque, dentro al Pd, che credo si debba lavorare ed eventualmente combattere per le nostre idee. Non posso fare a meno di pensare che se tanti amici riformisti fossero rimasti, anziché prendere altre strade, oggi le nostre idee conterebbero certamente di più».

Domenica si vota in Spagna e Sanchez rischia di cadere, in Svezia il centrodestra è a un passo dal ritorno al governo. La sinistra è destinata a diventare minoranza in tutta Europa?

«Questa prospettiva è quella che più mi preoccupa. All’Italia serve assolutamente maggior integrazione europea, invece il rischio è che dalle elezioni nei vari Paesi europei escano forze che muovono per un’ulteriore disgregazione. Il voto di domenica in Spagna è importante, e spero che Sanchez la spunti, però ha un peso specifico minore rispetto al voto di aprile in Francia: lì i sondaggi preoccupano davvero. Là dove la sinistra ha scelto un’estrema radicalizzazione delle proprie posizioni, ha lasciato grande spazio alle forze avverse».

L’arretramento socialista al voto nei Paesi può mettere in difficoltà anche la grande coalizione che sostiene Ursula von der Leyen al Parlamento europeo?

«Fino al 2029 non ci saranno cambiamenti nella composizione del Parlamento Europeo. Possono cambiare invece gli equilibri politici all’interno del Consiglio europeo, con un ulteriore sbilanciamento a destra. Marine Le Pen ha detto che se vincesse dimezzerebbe il contributo della Francia all’Ue. Già oggi discutiamo di una proposta di bilancio pluriennale striminzita, che la Germania e altri Paesi chiedono di tagliare. Il proposito della Le Pen, se attuato, porterebbe all’implosione del bilancio europeo».

Foto di copertina: Giorgio Gori all’ultima Assemblea Nazionale del Pd – Roma, 18 ottobre 2026 (Ansa / Fabio Cimaglia)