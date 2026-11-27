Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha accolto con favore le precisazioni del presidente ucraino sul raid in Libia. «Il governo non ha mai mentito nè difronte al Parlamento nè ai media sugli attacchi ucraini a Bengasi. Le scuse di Zelensky fanno definitivamente chiarezza»

«Oggi ho parlato con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso delle problematiche che stiamo affrontando in questo momento ed è importante che ci comprendiamo a vicenda. Ho confermato che la recente operazione in Libia è stata condotta senza previo coordinamento con i nostri partner europei», lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, riferendo del suo colloquio con la premier Meloni. Un dietrofront netto rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi in un’intervista alla Bbc, in cui il presidente ucraino ha affermato che in operazioni come quella sferrata in Libia, Kiev «non agisce mai» senza prima coordinarsi con i propri partner, difendendo l’attacco contro due navi russe nelle acque della Libia orientale. Per il presidente ucraino, la nave da guerra Merkury era un «obiettivo assolutamente legittimo». Pur riconoscendo che simili attacchi sono «molto pericolosi», ha ribadito che le forze ucraine «non agiscono mai» senza un confronto preventivo con i partner, sui quali non ha però fornito ulteriori dettagli. Zelensky ha anche ammesso che il suo Paese si sta preparando ad affrontare un inverno difficile e pericoloso. Intanto, i recenti attacchi contro Kiev hanno preso di mira i ponti sul grande fiume Dnipro, nell’apparente tentativo di dividere la città in due.

La reazione irritata di Tajani alle parole di Zelensky

Ma la versione di Zelensky scatena la reazione irritata del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intervenuto sull’operazione militare ucraina a Bengasi a margine della 43esima assemblea Anci di Verona, il leader di Forza Italia si è lamentato: «Non c’è mai stato alcun coordinamento, l’ha detto anche il loro ministro degli Esteri dicendo che in futuro parleranno con gli alleati». E poi ha aggiunto: «Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky», ha aggiunto. Per poi concludere: «È chiaro che l’Italia non vuole che la guerra venga estesa ad altri territori e che il conflitto coinvolga ulteriormente il Mediterraneo».

La frecciata di Conte al governo Meloni sugli aiuti all’Ucraina

Ne approfitta subito leader del M5s Giuseppe Conte, che sui social commenta con sarcasmo: «Poco fa abbiamo appreso che nonostante quattro anni e mezzo di sostegno economico, finanziario e militare all’Ucraina, il nostro Paese non è considerato da Zelensky suo partner. Ha appena dichiarato che per gli attacchi in Libia, davanti alle nostre coste, ha agito “coordinandosi con i suoi partner”. Il nostro Governo ha risolutamente dichiarato di non essere stato neppure avvertito di questi attacchi: in pratica ha appreso la notizia come qualsiasi cittadino dalle agenzie di stampa».

Poco fa abbiamo appreso che nonostante 4 anni e mezzo di sostegno economico finanziario e militare all’Ucraina, il nostro Paese non è considerato da Zelensky suo partner. Ha appena dichiarato che per gli attacchi in Libia, davanti alle nostre coste, ha agito “coordinandosi con i suoi partner”. Il nostro Governo ha risolutamente dichiarato di non essere stato neppure avvertito di questi attacchi: in pratica ha appreso la notizia come qualsiasi cittadino dalle agenzie di stampa. Nei giorni scorsi avevo sottolineato la gravità di questo attacco che compromette l’incolumità dei nostri militari, del personale in Tripolitania e dei nostri interessi strategici. Avevo anche anticipato che era evidente che altri governi europei avessero contribuito a sostenere questo attacco. Ora la dichiarazione di Zelensky ci dà la conferma. Giorgia Meloni venga a riferire immediatamente in Parlamento. Urge un chiarimento perché siamo di fronte a un passaggio chiave della politica estera italiana ed europea: la guerra per procura in Ucraina, come purtroppo temevamo, si sta estendendo sempre più e sta compromettendo il nostro interesse nazionale e qualsiasi prospettiva di pacificazione. Occorre un chiarimento non solo qui in Italia ma anche in Europa. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 27, 2026

L’ex premier rivendica poi il suo precedente allarme: «Nei giorni scorsi avevo sottolineato la gravità di questo attacco che compromette l’incolumità dei nostri militari, del personale in Tripolitania e dei nostri interessi strategici. Avevo anche anticipato che era evidente che altri governi europei avessero contribuito a sostenere questo attacco. Ora la dichiarazione di Zelensky ci dà la conferma». Infine la richiesta alla presidente del Consiglio: «Giorgia Meloni venga a riferire immediatamente in Parlamento. Urge un chiarimento perché siamo di fronte a un passaggio chiave della politica estera italiana ed europea: la guerra per procura in Ucraina, come purtroppo temevamo, si sta estendendo sempre più e sta compromettendo il nostro interesse nazionale e qualsiasi prospettiva di pacificazione. Occorre un chiarimento non solo qui in Italia ma anche in Europa».