«Zelensky non si deve permettere di portare la guerra sulla porta di casa nostra, perché il Mediterraneo è casa nostra, è il cuore dell’Europa, la Libia è vicina a casa nostra, a poche centinaia di chilometri da casa nostra». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’assemblea dell’Anci a Verona. «Andare a bombardare navi ormeggiate nei porti libici di fronte all’Italia è una cosa poco intelligente, poco costruttiva, che non avvicina la pace da parte di un Paese che stiamo sostenendo economicamente, umanitariamente e militarmente. Che quelle armi le usi per difendere la popolazione e non per affondare navi nel Mediterraneo, è inaccettabile», ha chiosato il leader della Lega. Parole simili le usa da Bruxelles la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell’affrontare per la prima volta pubblicamente la questione. «Penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo. Penso che su questo dobbiamo essere molto chiari con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner. Penso che dobbiamo anche fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi», mette in chiaro Meloni a margine del Consiglio europeo. Nei giorni scorsi a condannare l’operazione ucraina davanti alle coste della Libia era stato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nuovo prestito all’Ucraina, lo scontro in Ue

La freddezza italiana non depone a favore di Kiev nel giorno in cui a Bruxelles i leader europei sono chiamati a trovare la quadra anche sul nuovo possibile prestito Ue da 45 miliardi di euro. La pressione politica dentro e fuori le sale del Congilio europeo è fortissima sui quattro Paesi che non vogliono partecipare all’iniziativa – Slovacchia, Bulgaria, Ungheria e Repubblica Ceca. «Per me c’è un legame tra il nostro sostegno all’Ucraina e il bilancio europeo. Se l’Unione europea finanzia qualcosa, lo fa in quanto Unione europea. E di questa Unione europea fanno parte 27 Paesi, non 23 o 24» ha sottolineato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che da giorni minaccia di tenere bloccato il bilancio pluriennale Ue se non si sblocca il prestito all’Ucraina. Anche per il premier olandese Rob Jetten, «questo è un impegno dal quale nessun Paese dell’Ue può sottrarsi» e quindi «tutti devono dimostrare solidarietà agli ucraini». In mattinata sembra essere caduta la pregiudiziale almeno della Bulgaria. Il premier Rumen Radov ha detto che il suo Paese parteciperà al prestito a Kiev, ma si terrà fuori dalla parte (25 miliardi) prevista per sostenere nel 2027 le spese militari.

La sferzata del Cremlino

Netta di sicuro la posizione della Russia al riguardo. L’Unione europea sta per stanziare «un’altra ingente somma di denaro per la guerra» e «i cittadini di Francia, Italia, Germania avranno meno soldi nelle loro tasche, ne riceveranno meno», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov riguardo al prestito in discussione a Bruxelles. «Invece di riparare le scuole, costruire nuovi ospedali, istituzioni sociali, pagare sussidi, aumentare gli stipendi ai loro insegnanti e medici, i Paesi europei spendono questi soldi in munizioni», ha aggiunto Peskov, citato da Interfax.