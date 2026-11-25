La Polonia chiede alla Nato di valutare l'abbattimento dei missili russi che sorvolano l'Ucraina e punta a una no-fly zone al confine orientale. Mentre Mosca dichiara: «Nessuno negozia con Zelensky, ma con la parte ucraina»

Resta alta la tensione sul fronte militare e diplomatico nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mentre proseguono i raid incrociati, cresce la preoccupazione internazionale per l’allargamento del conflitto dopo l’operazione navale di Kiev a Bengasi. Sul piano diplomatico, l’Unione europea spinge per una tregua invernale e mette in guardia sull’escalation russa oltre i confini ucraini. Da Washington e Kiev arrivano segnali contrastanti per un possibile negoziato: Donald Trump frena sui tempi di un accordo di pace e Volodymyr Zelensky respinge l’ipotesi di colloqui nei territori di Vladimir Putin.