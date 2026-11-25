Zelensky: «Continueremo a contrattaccare. Aerei e navi di Mosca sono obiettivi legittimi» – La diretta
Resta alta la tensione sul fronte militare e diplomatico nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mentre proseguono i raid incrociati, cresce la preoccupazione internazionale per l’allargamento del conflitto dopo l’operazione navale di Kiev a Bengasi. Sul piano diplomatico, l’Unione europea spinge per una tregua invernale e mette in guardia sull’escalation russa oltre i confini ucraini. Da Washington e Kiev arrivano segnali contrastanti per un possibile negoziato: Donald Trump frena sui tempi di un accordo di pace e Volodymyr Zelensky respinge l’ipotesi di colloqui nei territori di Vladimir Putin.
Zelensky: «Continueremo a contrattaccare»
«Continueremo a contrattaccare. Gli aerei russi, le navi da guerra russe e le imbarcazioni che trasportano armi russe sono obiettivi perfettamente legittimi per noi». Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.
la situazione dei trilaterali
Proseguono i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, ma al momento non è stata ancora fissata una data per il prossimo vertice dopo l’incontro di Abu Dhabi. A fare il punto sullo stato del dialogo è stato il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov. Secondo quanto riferito dall’agenzia Tass, il diplomatico ha precisato che i negoziati «non sono bloccati né hanno subito un rallentamento», sottolineando tuttavia come non vi sia ancora «alcuna chiarezza su quando si terrà il prossimo round di colloqui».
Wsj: Stubb e Store hanno avuto colloquio con Putin grazie a intermediazione di un oligarca
Un canale diplomatico riservato, aperto grazie alla mediazione di un oligarca russo vicino al Cremlino, ha permesso al presidente finlandese Alexander Stubb e al premier norvegese Jonas Gahr Store di parlare direttamente con Vladimir Putin lo scorso ottobre. A svelare il retroscena è il Wall Street Journal, secondo cui l’iniziativa dei due leader nordici è nata dal timore di un’escalation militare nell’area baltica, alimentata dai sospetti di Mosca su un possibile blocco occidentale alle proprie esportazioni marittime.
Attraverso il Mar Baltico transita infatti oltre il 60% dell’export petrolifero russo via mare. Inizialmente, le capitali occidentali avevano provato a rassicurare il Cremlino sull’assenza di piani ostili da parte della Nato; Helsinki aveva persino convocato l’ambasciatore russo per disinnescare le tensioni. Tuttavia, secondo le fonti del quotidiano statunitense, Stubb temeva che i canali ufficiali non bastassero a far arrivare il messaggio con chiarezza. Da qui la decisione di affidarsi a un oligarca russo con accesso diretto a Putin: l’imprenditore si sarebbe prima recato in Norvegia per incontrare alti funzionari locali, per poi rientrare a Mosca e riferire al presidente russo. Pochi giorni dopo, il 27 ottobre, è arrivata la telefonata diretta con Stubb e Store: «Non abbiamo alcuna intenzione di bloccare il Mar Baltico in tempo di pace. Potete star certi che agiremo nel rispetto della legge», avrebbe assicurato il capo di Stato finlandese a Putin.
Salvini, preoccupazione per estensione del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo
«Forte preoccupazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per le possibili conseguenze di un’estensione del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo». Lo riferiscono fonti del Mit, spiegando che «l’utilizzo di droni rischia di compromettere la libertà e la sicurezza della navigazione». Le fonti aggiungono: «Dopo le criticità registrate nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, il timore è che le grandi compagnie di navigazione possano decidere di evitare anche il Mediterraneo come rotta commerciale, con gravissimi danni per i porti italiani e per l’intero sistema logistico nazionale». E ancora: «A questo si aggiunge il rischio di un disastro ambientale qualora un’ulteriore escalation dovesse coinvolgere petroliere o altre navi adibite al trasporto di idrocarburi».
Fonti europee: «Sui 45 miliardi a Kiev nessuno faccia lo scroccone»
Tutti i 27 Stati membri dovrebbero contribuire anche al prestito da 45 miliardi per l’Ucraina del prossimo anno, perché «la sicurezza è un bene pubblico» e «per definizione è indivisibile». Lo ha detto un alto diplomatico europeo alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario sul bilancio, rivolgendosi ai quattro Paesi che non intendono sostenere il nuovo prestito. «Non si può avere una situazione in cui certi Paesi fanno gli scrocconi quando si tratta della sicurezza in Europa: è inaccettabile» ha aggiunto. Per la fonte è «molto difficile da capire» che quattro Paesi (Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Bulgaria) beneficiari di «così tanti aiuti dall’Ue», tra fondi del Next Generation Eu e della coesione, siano così fermi sulle loro posizioni.
Il tema del fabbisogno di Kiev non si ferma qui. Se passerà il prestito da 45 miliardi, nei prossimi sette anni i costi degli interessi sui prestiti già concessi all’Ucraina saranno «tra i 55 e i 65 miliardi», a seconda dei tassi. Dunque i «due terzi» dei 100 miliardi previsti per Kiev nel bilancio pluriennale 2028-2034 andrebbero «già persi» per pagare gli interessi. «Il che è troppo» spiega la fonte.
Nella sua proposta negoziale il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha aperto alla possibilità di finanziare parte degli interessi in altro modo, per lasciare «vergini» i 100 miliardi, ma su come farlo «è un po’ presto per dirlo». Quanto al passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per evitare veti sui fondi a Kiev, magari con la clausola passerella, la fonte lo valuterebbe «probabilmente con grande favore», pur ricordando che anche quel passaggio richiede l’unanimità, e quindi il sì dei Paesi che oggi resistono.
Cremlino: «Non negoziamo con Zelensky ma con l'Ucraina»
La Russia non sta negoziando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma con «la parte ucraina» ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, commentando le dichiarazioni del capo di Stato ucraino, secondo cui Kiev non sarebbe intenzionata a ritirare le proprie forze dal Donbass. «Nessuno sta negoziando con Zelensky. Le trattative si stanno svolgendo con la parte ucraina» ha detto Ushakov, citato da Interfax.
La Polonia creerà una no-fly zone al confine con l'Ucraina
Il governo polacco prevede di istituire una no-fly zone nella parte orientale del Paese, al confine con l’Ucraina, entro la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo. «Abbiamo bisogno di una no-fly zone al confine orientale del nostro Paese» ha dichiarato il viceministro della Difesa nazionale Cezary Tomczyk, come riporta il media polacco Interia Wydarzenia. Il viceministro ha spiegato che si tratterebbe di una piccola zona, situata a una dozzina o anche a poche decine di chilometri dal confine.
Ambasciatore russo: «Europei vengano a Mosca prima di entrare nei negoziati»
La Russia si aspetta che i negoziatori europei si rechino a Mosca per illustrare la loro posizione prima di assumere un ruolo più ampio nei colloqui sulla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato all’Afp l’ambasciatore russo in Germania. In un’intervista, Sergey Nechayev ha affermato che la Russia è consapevole del fatto che «gli europei non intendono recarsi a Mosca» e che, se la situazione dovesse rimanere invariata, «noi restiamo pronti a proseguire i negoziati, almeno nell’ambito del formato trilaterale che coinvolge Russia, Ucraina e Stati Uniti».
La Polonia ha chiesto alla Nato di abbattere i missili russi sopra l'Ucraina
La Polonia ha chiesto alla Nato di valutare la possibilità di abbattere i missili russi che sorvolano l’Ucraina qualora fossero diretti verso i Paesi dell’Alleanza. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Secondo fonti informate sui dossier, Varsavia ha sollevato la proposta durante una riunione degli ambasciatori degli Stati membri della Nato a Bruxelles. Alcuni alleati hanno manifestato interesse, ma il confronto resta per ora preliminare e non è stata assunta alcuna decisione, anche per il rischio di una possibile escalation o di un confronto diretto con Mosca. A margine del vertice, l’Alleanza atlantica ha annunciato l’invio in Polonia di un velivolo Awacs (Airborne Early Warning and Control System) per rafforzare il monitoraggio delle regioni orientali del Paese.
Cremlino: «Inefficaci i contatti sulla partecipazione europea ai negoziati»
Sono in corso alcuni contatti operativi con i Paesi dell’Unione europea riguardo a una possibile partecipazione al tavolo dei negoziati sull’Ucraina, ma al momento non hanno prodotto alcun risultato. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax: «Sono in atto alcuni contatti operativi, ma finora, diciamo, sono stati inefficaci».
«Vorremmo parlare con gli europei per capire il loro atteggiamento, perché le dichiarazioni che sentiamo indicano che, se così fosse, difficilmente contribuiranno al processo di pace», ha proseguito Peskov, puntando il dito contro le oscillazioni diplomatiche di Bruxelles e delle capitali europee. «Sentiamo anche dichiarazioni contraddittorie. Proprio il giorno prima avevano annunciato di aver deciso di non avviare contatti bilaterali con noi. Poi hanno detto di essere pronti, ma in territorio neutrale».
Sulla stessa linea è intervenuto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, secondo cui la postura dell’esecutivo comunitario dimostra una scarsa predisposizione al dialogo reale: «Non ci sono mai stati contatti con la Commissione europea riguardo ai negoziati sulla crisi ucraina. La Commissione europea rilascia regolarmente dichiarazioni, ma il fatto che queste non siano accompagnate da proposte concrete inviate alla parte russa attraverso i canali diplomatici mi sembra confermare la scarsa serietà dell’approccio di Bruxelles, impegnata in una diplomazia a colpi di megafono».
Kiev: «Abbiamo distrutto un impianto di intelligence aerea dei russi»
Un complesso di intelligence aerospaziale russo è stato distrutto a seguito di un’operazione di attacco in profondità condotta dalla Direzione principale dell’intelligence militare di Kiev (Gur). A riferirlo è l’agenzia Ukrinform, citando fonti istituzionali ucraine. «Gli operatori delle armi a lungo raggio del Gur del ministero della Difesa ucraino hanno distrutto un’importante struttura militare dello Stato aggressore russo: un complesso multifunzionale di ricognizione e informazione per la difesa aerea e spaziale situato nella regione di Smolensk», si legge nel rapporto. Secondo quanto precisato dall’intelligence ucraina, l’impianto veniva utilizzato dalle forze di Mosca per il monitoraggio dello spazio aereo ed extra-atmosferico a supporto dei sistemi di difesa antiaerea e antimissilistica. In particolare, l’infrastruttura era in grado di rilevare velivoli a bassa osservabilità radar (stealth) e missili da crociera entro un raggio di 2.500 chilometri.
Kiev colpisce l'aeroporto russo da cui partono i raid dei Mig
Le forze di difesa ucraine hanno colpito l’aeroporto militare russo di Savasleyka, nella regione di Nižnij Novgorod, base dei caccia MiG-31K equipaggiati con i missili ipersonici Kinzhal (noti anche come Dagger). A renderlo noto su Facebook è stato il ministero della Difesa di Kiev, come riportato dall’agenzia Ukrinform. «Le forze di difesa hanno colpito l’aeroporto di Savasleyka, nella regione di Nižnij Novgorod, dove sono di stanza i MiG-31K, vettori dei Kinzhal, e da dove regolarmente scatta l’allarme in tutta l’Ucraina. La distruzione dell’aeroporto riduce la capacità della Federazione Russa di terrorizzare i nostri civili» ha sottolineato il dicastero ucraino. Secondo quanto precisato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, nel raid sarebbero stati danneggiati cinque velivoli russi: «Stando alle informazioni preliminari, tre caccia MiG-31 e due Su-34 non saranno in grado di volare per un certo periodo, in quanto sono stati colpiti. L’entità dei danni e il numero esatto degli aerei coinvolti sono tuttora in fase di accertamento», si legge nel bollettino militare.
Media libici, «possibile azione contro Kiev alla Corte Internazionale di Giustizia»
La missione libica all’Aia ha annunciato l’intenzione di predisporre un dossier legale approfondito in vista di una possibile azione contro l’Ucraina dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), accusandola di aver violato la sovranità e l’integrità territoriale della Libia. A riferirlo è The Libya Observer, citando una dichiarazione del capo della missione, Ziyad Dghaim. «Sono allo studio le basi giuridiche della giurisdizione del tribunale per trattare il caso o la possibilità di richiedere, tramite l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un parere consultivo che stabilisca che l’incidente costituisce un atto di aggressione» riporta la testata libica. La missione, conclude la nota, avvierà formalmente la procedura legale non appena avrà ottenuto le necessarie approvazioni e autorizzazioni dall’autorità esecutiva libica, nel rispetto del protocollo diplomatico previsto per simili circostanze.
Cremlino: «Positiva la proposta di Lukashenko di accompagnare Zelensky a Mosca»
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito «un’ottima offerta» la proposta del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko di accompagnare personalmente il leader ucraino Volodymyr Zelensky a Mosca per incontrare l’omologo russo Vladimir Putin. «È un’ottima offerta per Zelensky ma, come sappiamo, non l’ha gradita» ha dichiarato Peskov al quotidiano Izvestia, ricordando come il capo di Stato bielorusso abbia più volte ribadito la propria disponibilità a mediare e a fornire ogni assistenza possibile per risolvere il conflitto. Già in un’intervista al settimanale francese Le Point, Lukashenko si era detto pronto a scortare Zelensky nella capitale russa per «determinare il futuro di Ucraina, Bielorussia e Russia» senza interferenze esterne. «In qualità di garante della sua sicurezza, potrei salire sull’aereo con lui e andare a Mosca», aveva assicurato. All’iniziativa il presidente ucraino ha risposto con ironia, suggerendo che Lukashenko avrebbe potuto invece «portarsi Putin e volare con lui a Kiev». Ha poi aggiunto: «Siamo in guerra, non possiamo incontrarci a Mosca, non possiamo incontrarci a Kiev. Lo capiamo tutti perfettamente. Quando qualcuno dice una cosa del genere, non sta parlando seriamente».
Kiev rivendica: «Colpite due raffinerie di petrolio Rosneft a Samara in Russia»
Lo stato maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina e i servizi dello Sbu hanno comunicato che unità delle Forze per le Operazioni Speciali, «in collaborazione con il movimento ribelle Black Spark», hanno colpito con droni due raffinerie di petrolio russe della Rosneft che poi hanno preso fuoco a Samara. Si tratta della raffineria di Kuibyshev e di quella di Syzran. Quest’utlima fa parte del gruppo Samara di Rosneft con una capacità produttiva di 8,5 milioni di tonnellate di petrolio all’anno. La raffineria di Kuibyshev è una delle più grandi imprese di raffinazione petrolifera del Gruppo Samara.
I russi colpiscono complesso residenziale a Sumy
Le forze russe hanno colpito la città di Sumy utilizzando sei droni Geran contro un complesso residenziale nel distretto di Kovpakiv e un drone Molniya contro un’abitazione privata nel distretto di Stetskivskyi. A renderlo noto su Telegram è stato il capo dell’amministrazione militare cittadina, Serhiy Kryvosheyenko, come riportato dall’agenzia Ukrinform. «Intorno a mezzanotte, il nemico ha lanciato un massiccio attacco con 6 droni Geran contro un complesso residenziale nel distretto di Kovpakiv a Sumy. Alcuni velivoli sono stati abbattuti e non hanno raggiunto i loro obiettivi. Fortunatamente, non si registrano feriti» si legge nella nota. Al momento dell’impatto gli abitanti si trovavano all’interno degli edifici e sono rimasti sotto shock. L’esplosione ha inoltre mandato in frantumi porte e finestre e danneggiato il tetto, dove sono già in corso i necessari interventi di riparazione.
Due morti a Odessa in raid russi, corrente interrotta in 5 regioni
I raid russi sferrati nella notte contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina hanno provocato blackout in cinque regioni del Paese. A renderlo noto è stato il viceministro dell’Energia, Artem Nekrasov. Le aree interessate dai disservizi sono Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Odessa e Kharkiv. Inoltre, a Odessa i bombardamenti hanno causato due vittime.
Lega: «La morte dei due militari libici aggrava l'atto di guerra»
«La notizia della morte di due militari libici dell’esercito nazionale, a seguito dell’attacco attribuito all’Ucraina contro una nave russa ormeggiata a Bengasi, rende ancora più gravi i contorni di questo atto di guerra nel cuore del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane». È quanto si legge in una nota della Lega, che continua: «Condurre operazioni militari sul territorio di un Paese sovrano senza un preventivo confronto con i partner occidentali che da anni sostengono economicamente e militarmente l’Ucraina, e in particolare con l’Italia, che in Libia ha rilevanti interessi strategici, è inaccettabile». Il rischio secondo la Lega è «di accentuare ulteriormente le divisioni tra la Tripolitania e la Cirenaica, sovrapponendo alla già complessa crisi libica il conflitto tra Russia e Ucraina e vanificando gli sforzi diplomatici delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, portati avanti anche attraverso l’inviato speciale Massad Boulos». Prosegue il comunicato: «Le reazioni preannunciate dall’esercito nazionale libico destano ulteriore preoccupazione per le potenziali conseguenze sulla stabilità del Mediterraneo e sulla sicurezza degli stessi Paesi occidentali che da anni sostengono la popolazione ucraina».
Merz: «Mosca vuole l'escalation, Europa deve far valere i confini»
«La Russia sa esattamente quello che vuole e vuole più dell’Ucraina». Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo al Bundestag durante il dibattito sul bilancio, replicando alle critiche di chi ritiene eccessive le spese destinate al sostegno di Kiev. «La Russia sta provocando un’escalation nella regione baltica, in Polonia e sul Mar Nero. Sta provocando un’escalation nello spazio e lo sta facendo in modo massiccio anche nel nostro Paese, mettendo in conto perfino che vi siano delle vittime. – ha denunciato Mer – Per questo motivo noi e l’Europa dobbiamo far valere i nostri confini, nel doppio senso del termine».
Trump: «Sulla guerra in Ucraina non ho scadenze»
In un’intervista al New York Post, Donald Trump ha riso di gusto di fronte alle affermazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale i negoziatori statunitensi punterebbero a chiudere un accordo di pace tra Mosca e Kiev entro gennaio. «Chi l’ha detto? Vuole che io faccia cosa? Non ho scadenze da rispettare. Voglio solo che finisca. Sapete, non ci riguarda», ha replicato il tycoon, osservando come la guerra si sia trascinata così a lungo perché «per ballare il tango ci vogliono due persone». Ha poi aggiunto: «A volte Putin sembra pronto, mentre Zelensky non lo è. Altre volte Zelensky vorrebbe concludere l’accordo, mentre Putin non è pronto. Dipende dal giorno».
Von der Leyen: «Ue parteciperà a prossimi colloqui per pace in Ucraina»
«Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un rinnovato slancio nei negoziati di pace. Una forte delegazione europea parteciperà al prossimo round di colloqui. Continueremo a sostenere l’Ucraina e a tutelare i nostri interessi», ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il dibattito sulla guerra in Ucraina alla plenaria del Parlamento europeo. La leader dell’esecutivo comunitario ha precisato che l’Unione valuterà le reali intenzioni di Mosca dai fatti e non dalle semplici parole. «La Russia dovrebbe accettare un cessate il fuoco invernale sulle infrastrutture energetiche e una tregua per garantire il passaggio sicuro delle esportazioni alimentari attraverso il Mar Nero. Si tratterebbe di passi importanti, perché dimostrerebbero che la Russia è seriamente intenzionata a negoziare».
Parigi difende Kiev: «In Libia ha esercitato diritto a difendersi»
Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha sostenuto che, colpendo due navi russe nelle acque libiche, l’Ucraina abbia semplicemente esercitato il proprio «diritto assoluto alla legittima difesa». Intervistato dall’emittente TF1, il capo della diplomazia di Parigi ha invitato a immedesimarsi nella situazione di Kiev: «Mettiamoci nei loro panni. Cosa faremmo se fossimo bombardati giorno e notte da un nemico, da un invasore? Ebbene, ci difenderemmo, eserciteremmo il nostro diritto assoluto alla legittima difesa. È esattamente ciò che stanno facendo gli ucraini». Barrot ha infine ribadito che la responsabilità dell’estensione del conflitto ricade interamente sulla Russia, a partire dall’invasione su larga scala avviata nel 2022.
Cinque feriti in Volinia dopo un attacco di Mosca
Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto la sera del 24 novembre nel distretto di Kovel, nella regione della Volinia. Come riportato da Ukrinform, il Servizio statale per le emergenze dell’Ucraina ha diffuso la notizia su Facebook. A seguito dell’attacco nemico, tre camion e due automobili, oltre a un edificio civile, hanno preso fuoco.
Le reazioni all'attacco ucraino in Libia
L’operazione condotta domenica nella città della Libia orientale era stata rivendicata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: secondo Kiev il raid, effettuato impiegando sette droni marittimi di fabbricazione ucraina, ha portato all’affondamento di una corvetta russa e al danneggiamento di una nave da carico. Lo stesso Zelensky aveva definito il blitz un’«operazione esemplare in risposta alla guerra russa». Sul fronte politico, l’episodio ha suscitato reazioni immediate da entrambe le amministrazioni che si dividono il Paese: il governo di unità nazionale con sede a Tripoli, riconosciuto dall’Onu, ha chiesto chiarimenti ufficiali a Kiev, mentre l’esecutivo rivale dell’est, sostenuto da Haftar e da anni legato militarmente e strategicamente a Mosca, ha sollecitato un’indagine internazionale sulla presunta presenza militare ucraina in territorio libico. Anche la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) aveva condannato gli attacchi, invocando un’inchiesta indipendente e il pieno rispetto della sovranità nazionale.
Due militari libici morti per le ferite nell'attacco ucraino alle navi russe
Due militari libici sono morti a causa delle ferite riportate negli attacchi condotti il 22 novembre contro alcune navi russe nel porto di Bengasi, in Libia, un’operazione di cui l’Ucraina ha rivendicato la responsabilità. A renderlo noto oggi sono state le autorità della Libia orientale. «È con profonda tristezza e grande orgoglio che oggi rendo omaggio a due eroi delle nostre forze navali». Così Saddam Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar e vice comandante in capo delle Forze armate arabe libiche, ha commentato su Facebook la scomparsa dei due uomini, «caduti da martiri a causa delle ferite subite nell’adempimento del loro dovere nazionale, durante l’attacco criminale che ha preso di mira la base navale di Bengasi». In una nota separata, il capo dell’esecutivo orientale, Osama Hamad, ha espresso le proprie condoglianze al Comando generale, precisando che i militari sono deceduti «in seguito alle ferite riportate durante la perfida aggressione ucraina contro il porto di Bengasi».