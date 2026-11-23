(Agenzia Vista) Kiev, 23 novembre 2026 "Un'operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia. Ringrazio i combattenti del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e tutti i membri delle Forze di difesa che vi hanno partecipato". Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su X, ha rivendicato l'attacco che ha colpito due navi russe davanti alle coste della Libia, pubblicando anche il video dell'operazione. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev