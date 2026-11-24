L'inchiesta della stampa tedesca: il conto alla rovescia è cominciato. Il lancio potrebbe avvenire entro dicembre

Un satellite con una testata nucleare chiamato “Sputnik S”. Dopo l’annuncio del sottosegretario Troy Meink sugli americani che hanno schierato in orbita «armi in grado di difendere le nostre forze congiunte dalle azioni ostili degli avversari», ora è il momento della Russia. Che sarebbe molto vicina a renderlo operativo. A parlarne è un’inchiesta giornalistica delle tv tedesche WDR e NDR assieme alla Süddeutsche Zeitung. Il conto alla rovescia è cominciato. Il lancio potrebbe avvenire entro dicembre.

Sputnik S

La storia parte da un dossier delle intelligence occidentali diffuso all’inizio di novembre. Accolto con preoccupazione da Berlino. «Questi rapporti non sono nuovi ma restano comunque sconvolgenti», ha detto ieri il cancelliere Friedrich Merz. A febbraio 2022, una settimana prima dell’invasione dell’Ucraina, i russi hanno messo in orbita il Kosmos-2553. Ufficialmente è una stazione per ricerche scientifiche. Ma il sospetto americano è che serva a studiare gli effetti delle radiazioni fuori dell’atmosfera.

L’ordigno

La US Defense Intelligence Agency a ottobre ha confermato i piani dell’ordigno atomico. Che infrangerebbe il trattato “Outer Space Treaty”, firmato nel 1967 per impedire che venissero posizionate nello spazio testate nucleari e altre armi di distruzione di massa. Il generale Stephen Whiting, comandante della Space Force americana, ipotizza che un’esplosione nucleare farebbe precipitare in poche ore un terzo dei satelliti in orbita bassa – per capirci, quella dove si trovano gli Starlink di Elon Musk – e danneggiarne altri nelle settimane successive.

Il Cremlino

Il Cremlino ha negato che esistano progetti del genere. «Non abbiamo visto il rapporto dei giornali tedeschi», ha detto il portavoce Dmitry Peskov. «Ma contiene così tante affermazioni “presunte” e “possibili” attribuite a chissà chi da rendere difficile prenderlo seriamente».