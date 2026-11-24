La preoccupazione per il fianco mediterraneo della Nato e per i rischi di destabilizzazione. I droni marini di Kiev sono legittimi secondo Minniti

Secondo Giorgia Meloni è «inammissibile». E il silenzio di Palazzo Chigi arriva non perché non avesse nulla da dire, ma per non compromettere ulteriormente il quadro. Un’operazione militare a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane condannata dal vicepremier Antonio Tajani. Ma soprattutto dalla presidente del Consiglio. Che nei retroscena appare stavolta furiosa con Volodymyr Zelensky. Mentre la Russia in Libia cambia ulteriormente lo scenario di guerra in Europa.

Il retroscena su Meloni

Repubblica dice che Meloni non ha trattenuto l’irritazione. Per il pericolo di un allargamento del conflitto al Mediterraneo. E di una destabilizzazione che se partisse sarebbe difficile da fermare. Se l’Ucraina colpisce la flotta ombra del Cremlino, il traffico di fonti fossili, i mercantili che violano le sanzioni è una cosa. Se le azioni militare colpiscono le navi russe in acque sovrane libiche è un’altra. E soprattutto è un passo troppo lungo per il governo Meloni. La premier da anni dice che il Fianco Sud della Nato non si può considerare di serie B rispetto a quello orientale. L’azione di Kiev paradossalmente sembra darle ragione.

Il ruolo dell’Italia

Infine c’è il ruolo dell’Italia. Sottovalutato perché gli aiuti di Roma hanno un valore e una quantità inferiori a quelli di altri partner europei. Ma «un aiuto oggi incondizionato, se le cose sfuggono di mano, può anche affievolirsi», è il ragionamento. Un messaggio a Kiev molto chiaro. Intanto in un’intervista al Corriere della Sera l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, oggi presidente della Med-Or Italian Foundation dice che l’operazione dei droni marini ucraini è «un unicum, un segnale di forza, che va inserito nel disegno ucraino di colpire i russi in profondità ovunque essi siano».

Un passo legittimo

Gli attacchi, secondo Minniti, tornano pure« a dimostrare quanto anche il Mediterraneo sia un teatro centrale della guerra tra Kiev e Mosca. Un motivo in più per noi europei per essere partner pienamente coinvolti nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia promossi dall’amministrazione Trump». Minniti crede che «”l’Ucraina abbia compiuto un passo assolutamente legittimo quando, una volta invasa militarmente dai russi, ha deciso di colpire ovunque i loro interessi».

La riunificazione libica

Nel frattempo in Libia crescono senza dubbio elementi di tensione interna. «La riunificazione libica potrebbe essere messa in crisi dalle stesse forze interne che già erano contrarie, per esempio il Consiglio militare di Misurata». E, dunque, «l’attacco ucraino potrebbe avere come effetto non voluto da Kiev il rafforzamento dei gruppi libici contrari alla riappacificazione nazionale. La destabilizzazione del Nord Africa su cui punta Mosca resta una minaccia incombente, col rischio grave per noi europei della crescita delle milizie jihadiste nel Sahel».