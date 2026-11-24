La Casa Bianca punta a ripristinare le tariffe bocciate a febbraio dalla Corte Suprema. Nel mirino gli aiuti di Stato alle industrie straniere. L'annuncio potrebbe arrivare già questa settimana

Donald Trump è pronto a tornare alla carica sui dazi. Già questa settimana la Casa Bianca potrebbe annunciare nuove tariffe sulle importazioni dalla Cina, dall’Unione europea e da decine di altri Paesi. Lo rivela il Wall Street Journal. Nel mirino dell’amministrazione americana ci sono questa volta i sussidi pubblici alle industrie straniere. Non sono ancora state decise né le aliquote né le date di entrata in vigore delle nuove misure. Secondo le fonti del quotidiano americano, per l’Unione europea, il Giappone e la Corea del Sud i dazi complessivi dovrebbero essere del 15% o anche inferiori. Più salato il conto per Pechino.

L’indagine sugli aiuti di Stato

Il rappresentante americano per il Commercio, Jamieson Greer, dovrebbe presentare nei prossimi giorni i risultati di un’indagine avviata a marzo sulle politiche industriali di 16 economie, tra cui Cina e Unione europea. La tesi di Washington è che gli aiuti di Stato abbiano consentito alle imprese straniere di produrre più di quanto richiesto dal mercato e di vendere all’estero a prezzi così bassi da mettere in difficoltà i concorrenti americani.

L’obiettivo di Trump sarebbe quello di riportare i dazi ai livelli del 2025, prima che la Corte Suprema, lo scorso febbraio, dichiarasse illegittime le tariffe imposte dal presidente facendo ricorso ai poteri di emergenza economica.

Quali prodotti saranno colpiti dai nuovi dazi

A essere interessata dalle nuove tariffe dovrebbe essere gran parte delle merci che entrano negli Stati Uniti. Tra le eccezioni ci sarebbero le automobili, l’acciaio e l’alluminio, su cui Washington ha già imposto dazi per ragioni di sicurezza nazionale. Per i Paesi che hanno stretto accordi commerciali con gli Stati Uniti, come quelli dell’Unione europea, le aliquote complessive dovrebbero rimanere in linea con quanto già pattuito. Rischiano invece tariffe più alte l’India e il Vietnam.

Le nuove tariffe contro la Cina

La stretta più pesante dovrebbe riguardare la Cina. Ma l’amministrazione Trump potrebbe decidere di alzare ulteriormente i dazi anche nei confronti degli altri Paesi, qualora questi non rivedessero le proprie politiche di finanziamento alle industrie. Le nuove tariffe andrebbero ad aggiungersi a quelle introdotte a luglio, comprese tra il 10% e il 12,5%, contro i Paesi accusati di non fare abbastanza per contrastare il commercio di merci prodotte con il lavoro forzato. Anche su questi dazi è in corso una battaglia giudiziaria.