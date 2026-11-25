Il partito di Gadi Eisenkot punta a formare l'esecutivo entro la settimana. Vicini alle firme degli accordi di coalizione con Bennett e Golan

Il blocco guidato da Yashar, il partito di Gadi Eisenkot, punta a formare un nuovo governo in Israele entro mercoledì prossimo. Lo riferisce Channel 12, secondo cui Eisenkot spera di firmare nei prossimi giorni accordi di coalizione con B’Yachad, il partito di Naftali Bennett, e con i Democratici guidati da Yair Golan.

La trattativa

Ieri il partito di Golan aveva annunciato il congelamento dei negoziati con Yashar a causa dei colloqui in corso tra la formazione di Eisenkot e il Likud del primo ministro, Benjamin Netanyahu. Yashar e Likud oggi dovrebbero tenere un nuovo round di trattative. Intanto, ieri Yashar e Yisrael Beytenu hanno firmato un accordo di coalizione. Secondo Channel 12, il partito guidato da Avigdor Liberman dovrebbe ottenere il ministero della Difesa, oltre a quello dell’Immigrazione.

Ieri, Yashar e Yisrael Beytenu hanno firmato un accordo di coalizione. Questa mattina, Liberman ha dichiarato che i negoziati con il partito ultra-ortodosso Ebraismo della Torah Unito stanno procedendo «molto bene» e che si formerà un «governo a maggioranza ebraica».

L’annuncio di Liberman

Beytenu si è detto fiducioso che il presidente di Yashar possa presentare un governo di coalizione entro la fine della prossima settimana. Liberman ha anche dichiarato che i particolari dell’accordo di coalizione firmato ieri tra Yashar e Yisrael Beytenu saranno resi pubblici dopo una revisione a livello legale. Infine ha criticato i negoziati in corso tra Eisenkot e il Likud di Benjamin Netanyahu, sostenendo che «non penso che fosse necessario avviare negoziati con Bibi». Che secondo lui «deve essere chiamato a rispondere del disastro del 7 ottobre e del disastro diplomatico che ci ha trasformati in uno Stato paria».

Netanyahu e Kushner

Intanto il premier Netanyahu e l’inviato speciale statunitense Jared Kushner hanno discusso della situazione umanitaria a Gaza durante una telefonata avvenuta ieri, secondo quanto riferito da un funzionario israeliano. Netanyahu e Kushner hanno concordato di continuare a collaborare sulle questioni relative a Gaza, aggiunge il funzionario israeliano. La richiesta giunge un giorno dopo la pubblicazione di un’intervista in cui Kushner avvertiva che Israele rischia di diventare un «paria globale» se non cambia il suo approccio nei confronti di Gaza.

Kushner è l’artefice del Board of Peace, l’organismo incaricato di supervisionare la fragile tregua a Gaza. L’organismo controllato dagli Stati Uniti ha intensificato negli ultimi giorni la sua retorica contro Israele, accusando il governo di Netanyahu di impedire al Board di attuare il suo piano per disarmare Hamas. Kushner ha anche ricoperto il ruolo di principale negoziatore statunitense sulle questioni relative all’Iran.