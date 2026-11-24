L'amministrazione Usa discute l'eliminazione dell'ala più intransigente di Teheran per forzare la fine del conflitto, ma il Pentagono teme rappresaglie. Il ministro della Difesa israeliano Katz conferma che le forze congiunte con il Centcom sono pronte all'azione e rilancia l'allarme sulle armi chimiche.

L’amministrazione Trump starebbe valutando l’ipotesi di operazioni militari mirate per eliminare alcuni esponenti dell’ala più intransigente della leadership iraniana. A rivelarlo è l’emittente statunitense Nbc News, citando un funzionario americano e una fonte vicina ai colloqui riservati a Washington. L’opzione, già sul tavolo da tempo, è tornata al centro del dibattito interno nelle ultime settimane, mentre il presidente Donald Trump valuta le mosse decisive per porre fine al conflitto in corso.

Al momento, secondo le fonti, il capo della Casa Bianca non ha ancora preso una decisione definitiva, anche perché l’ipotesi divide profondamente gli apparati statunitensi. Da un lato, i sostenitori dell’intervento ritengono che colpire i falchi del regime potrebbe costringere Teheran a cedere e chiudere la guerra; dall’altro, i contrari temono l’effetto opposto: un irrigidimento dei vertici sopravvissuti e la perdita di credibilità diplomatica degli Stati Uniti in eventuali futuri negoziati. A frenare sono anche alcuni alti ufficiali del Pentagono, che avvertono sul concreto rischio di rappresaglie dirette contro funzionari americani.

Il fronte israeliano: «Pronti a colpire insieme al Centcom»

A confermare che l’opzione militare è ormai in fase avanzata è stato oggi il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. In dichiarazioni riportate dal Times of Israel, Katz ha affermato che i piani operativi per un attacco contro l’Iran sono già «pronti» e che le Forze di Difesa Israeliane (Idf) e il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) sono «pronti ad attaccare insieme».

«La nostra preferenza è ovviamente quella di agire congiuntamente al Centcom», ha precisato il ministro israeliano, chiarendo però che l’ultima parola spetta alla Casa Bianca: «Sarà il presidente Trump a decidere».

Lo scontro sulle armi chimiche e il nucleare

In un incontro con la stampa a Tel Aviv, Katz ha inoltre rilanciato l’allarme sugli arsenali non convenzionali della Repubblica Islamica, sostenendo senza fornire dettagli che Teheran abbia deciso di sviluppare armi chimiche e sia già al lavoro sul programma. Sul fronte nucleare, il ministro ha aggiunto che, dopo i raid israelo-americani del giugno 2025 contro i principali siti atomici iraniani, l’Iran non ha ancora riattivato il proprio programma, pur mostrando «segnali di volerlo fare».

Immediata la replica da Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano, Sayyed Abbas Araghchi — che già in passato aveva liquidato le indiscrezioni dei media israeliani come «propaganda» e «spazzatura» — ha contrattaccato chiamando in causa Washington sul ruolo dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac). «Gli Stati Uniti sono così preoccupati per le armi chimiche da paralizzare l’organismo internazionale di controllo», ha dichiarato Araghchi, avvertendo che l’Opac rischia di dover sospendere le attività e ridimensionare programmi fondamentali. «Ostacolandone il mandato — ha concluso il capo della diplomazia iraniana — gli Stati Uniti mettono deliberatamente a rischio la pace e la sicurezza globali». Intanto la Marina dei Guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran) ha annunciato ufficialmente di aver preso di mira una nave portacontainer in transito nel corridoio strategico tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. Secondo la ricostruzione diffusa da Teheran, il mercantile avrebbe disattivato i propri sistemi di navigazione e localizzazione, entrando «illegalmente» in una zona interdetta situata a nord di Khabbaz. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’entità dei danni subiti dall’imbarcazione né sulla sua bandiera.