Gli allarmi sui social media dopo le campagne del Regno Unito e dell'Unione Europea. Le foto degli acquisti di acqua, conserve e batterie per fronteggiare un'emergenza in arrivo. Cosa c'è dietro l'ondata di panico

Nelle ultime settimane sui social media di tutto il mondo girano le immagini di scorte di sopravvivenza – acqua, conserve, batterie – sintomo di un’ondata di acquisti dettati dal panico e innescati da teorie che prevedono una catastrofe imminente su larga scala. L’agenzia France Presse scrive che l’ondata di panico viene dalle disposizioni di paesi come il Regno Unito e il Giappone, che hanno ricordato ai cittadini l’importanza di avere scorte di beni di prima necessità per tre giorni in previsione di possibili eventi meteorologici estremi o nel contesto dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Anche l’Unione Europea ha chiesto ai cittadini di fare scorta di cibo, acqua e contanti.

Le raccomandazioni e il panico

Le raccomandazioni, spiega Afp, sono state strumentalizzate all’interno di narrazioni apocalittiche, ampiamente diffuse online, che hanno generato ansia. Molti utenti tra Stati Uniti, Europa e Asia hanno collegato questi avvertimenti governativi ai disservizi che hanno interessato il trasporto aereo o il sistema bancario. Interpretandoli come segnali premonitori di una guerra mondiale. Il team di fact-checking dell’Afp ha smentito diversi allarmi circolati sui social. Tra questi uno che arrivava dall’Australia e nel quale una utente, travisando un’intervista della Croce Rossa, sosteneva erroneamente che Canberra avesse diramato un’allerta di emergenza nazionale.

L’ondata di acquisti

Casi analoghi si sono verificati in Malesia e Corea del Sud, sebbene nessuno dei due paesi abbia mai lanciato appelli a costituire scorte. E online cominciano a proliferare gruppi di “survivalisti”. Ovvero persone che accumulano provviste, costruiscono rifugi o apprendono tecniche di sopravvivenza. Alcuni membri di questi collettivi hanno mostrato i propri scaffali colmi di confezioni di fiocchi d’avena, fagioli e decine di barattoli di conserve. L’ansia di alcuni consumatori e i «timori di un’apocalisse, in costante crescita sui social media», hanno portato a un aumento degli acquisti dettati dal panico nei punti vendita del colosso della grande distribuzione Costco, secondo quanto riferito all’Afp dalla società di investimenti Mizuho Securities. L’azienda prevede che anche altre catene, come Walmart o Sam’s Club, subiranno ripercussioni.

L’impennata delle vendite

A fine ottobre, alcuni media hanno riportato che le vendite di prodotti in scatola presso Iceland, una catena di supermercati britannica, hanno registrato un’impennata temporanea del 40%. «Le persone avvertono il bisogno complesso di informazioni esaurienti sui rischi e sulle misure da adottare» in periodi di preoccupazione collettiva, osserva con l’agenzia Yotam Ophir, professore associato di comunicazione presso l’Università di Buffalo. «La disinformazione prospera nel vuoto informativo», afferma, sottolineando come la popolazione tenda a «colmare tale vuoto con le proprie spiegazioni alternative».

Be Ready

L’ondata più recente di notizie false è emersa in seguito al lancio, il 22 ottobre, della campagna britannica “Be Ready”, che incoraggia le famiglie a dotarsi di scorte. L’iniziativa ricalca analoghi programmi già avviati nel continente, tra cui la Strategia dell’Unione europea per un’unione della preparazione, adottata nel marzo 2025. E si inserisce nel solco delle raccomandazioni formulate in Francia, Irlanda e Paesi Bassi. L’obiettivo, spiega Lucy Easthope, esperta in gestione delle catastrofi presso l’Università di Bath, è garantire che i cittadini sappiano come «accendere la propria torcia» nelle 72 ore successive a un disastro.

Le speculazioni online

«La vicinanza temporale di alcuni annunci relativi alla preparazione – in contesti che richiamano discorsi di natura militare o conflitti internazionali – ha alimentato speculazioni online», osserva Sojin Jang, professoressa assistente in gestione delle emergenze e scienza dei disastri presso l’Università di Omaha. A suo avviso, tuttavia, tale tempistica rispondeva a ragioni pratiche, tenuto conto del crescente numero di eventi meteorologici estremi e attacchi informatici.