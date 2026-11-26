L'ex ministro degli Esteri ucraino Kuleba: le trattative di pace sono un gioco. Nessuno si faccia illusioni

Le trattative per la pace in Ucraina sono «come un gioco. Importante. Va giocato. Ma nessuno può farsi illusioni». A mettere in guardia è Dmytro Kuleba, ex ministro degli Esteri ucraino dal 2020 al 2024, oggi in un’intervista a La Stampa. «I negoziatori sono allenati per giocare a calcio. arriva Vladimir Putin e vuole giocare a hockey. E l’assurdità è che gli altri giocatori dicono ok, siamo d’accordo che la partita inizi. Alle sue regole».

L’Ucraina e Putin

Secondo il diplomatico ucraino, «Putin non negozia in buona fede. E ha ottenuto un grande successo trascinando americani, europei e ucraini in una conversazione su una più ampia architettura di sicurezza europea. Gli permette di evitare di parlare del cessate il fuoco. Tutti ora si concentreranno sulla partecipazione dell’Ue, dell’architettura di sicurezza dell’Europa, mentre i missili balistici staranno distruggendo l’Ucraina e uccidendo civili. Sta prendendo in giro gli europei e gli piace. E i politici europei, trovandosi sotto la pressione di coloro che chiedono di trattare con Putin, non saranno in grado di evitare di giocare la partita secondo le sue regole».

Il cessate il fuoco

In poche parole, sostiene Kuleba, «un cessate il fuoco ci sarà quando Putin arriverà alla conclusione che Usa, Ue e Ucraina sono nuovamente allineate e stanno aumentando la pressione su di lui. Finché queste tre parti alleate non avranno una chiara divisione dei compiti per aumentare quella pressione, Putin eviterà il cessate il fuoco. Tutto il resto è un gioco. Importante. Va giocato. Ma nessuno può farsi illusioni. Sono molto grato all’Ue per tutto ciò che fa. Il problema è che Putin fa di più. Non combatterete mai per Kyiv. Spero che almeno combatterete per voi stessi quando Putin verrà a prendervi».

Kiev e i governi occidentali

L’ex ministro ucraino fa un altro paragone. Come al supermercato si vuole «comprare il miglior prodotto al prezzo più basso». Così «i governi occidentali cercano di apparire il meglio possibile politicamente, pagandone il prezzo più basso. Parlano di sostegno, solidarietà, ma allo stesso tempo pensano: ‘Come posso risparmiare denaro e risorse politiche?’».

Infine, L’Italia. «Sta facendo molto, con le sue capacità. Vorrei che poteste fare di più. E spero che troverete un modo per farlo. Ma siete sotto pressione interna. In Italia c’è una parte di popolazione che non si convincerà mai che Putin è una minaccia. Da voi ci sono quelli innamorati della Russia, che trovano sempre una scusa per il suo comportamento. La popolarità della Russia in Italia non si è costruita in un giorno. Ci sono generazioni dietro. In parte è corruzione. Corruzione in Europa c’è quando la Russia penetra nella politica. Non nel senso che qualcuno ha preso soldi. È una corruzione politica, una narrazione che la Russia sta imponendo».

La Francia e la Germania

In Francia, considera Kuleba, «staremo a vedere. Sento molto chiaramente il messaggio di Marine Le Pen. Ma non sta dicendo come voterebbe a Bruxelles. Inoltre, quando arriverà al potere, sono abbastanza sicuro che alcune aziende molto influenti andranno da lei e la esorteranno a non spingere troppo in là la sua posizione, perché traggono grandi benefici dal collaborare con le aziende della difesa ucraine». Il diplomatico si dice «più preoccupato per le dinamiche in Germania. Le loro tecnologie più rivoluzionarie vengono sviluppate, testate e applicate in Ucraina. Non solo fabbriche, si parla di produrre i pezzi della migliore qualità. Non puoi farlo senza l’Ucraina».