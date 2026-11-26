Le parole all'agenzia Reuters sulla controllante di EssilorLuxottica. Con i nuovi azionisti si potrebbero appianare le tensioni tra gli eredi. E accantonare le cause legali. Tra cui quella in cui due fratelli chiedono soldi proprio a Leonardo Maria

«Se ci fosse un patto parasociale… Potremmo anche ridurre le nostre quote mantenendo il controllo nelle mani della famiglia». Leonardo Maria Del Vecchio, intercettato dall’agenzia Reuters tra le strade di Roma, ha detto che l’azionariato di Delfin non è più un tabù. Aprendo al riassetto delle holding di famiglia, che non ha ancora sciolto i nodi sul testamento del fondatore. Con i nuovi azionisti si potrebbero appianare le tensioni tra gli eredi. E accantonare le cause legali. Tra cui quella in cui due fratelli chiedono soldi proprio a Leonardo Maria.

Le liti

La Stampa scrive che la scorsa settimana Nicoletta Zampillo ha depositato una propria memoria nell’ambito del procedimento cautelare in Lussemburgo che è stato aperto da Leonardo Maria per chiedere il sequestro delle quote di Rocco Basilico in Delfin. La stessa cosa ha fatto a Milano. Il processo sulle azioni di Basilico riprenderà il 27 marzo. Zampillo è la madre sia di Leonardo Maria che di Rocco. Andrà davanti ai giudici contro il figlio di primo letto. Per chiedere che la sua rinuncia all’usufrutto firmata il primo luglio 2022 a favore di Basilico sia dichiarata invalida. E che le sia restituito l’usufrutto della partecipazione in Delfin che ha ricevuto in eredità da Leonardo Del Vecchio (insieme al 12,5% che tutt’ora possiede).

Il testamento

Il testamento di Leonardo Del Vecchio ha lasciato a Basilico la sola nuda proprietà del 12,5% di Delfin, con l’usufrutto vitalizio riservato alla madre. Ma lei dopo la morte del marito ci ha rinunciato. Poi se ne è pentita quattro anni più tardi. Se il tribunale desse ragione a Zampillo (e a Leonardo Maria) Basilico perderebbe i diritti di voto. Zampillo avrebbe il 25% delle azioni in mano.

Un mese fa c’è stata la vendita dello 0,0023% a Clemente Del Vecchio, un passaggio che legittima Basilico come proprietario della partecipazione ma che apre a interrogativi sulla sua volontà di mantenere l’intera quota in portafoglio. Da fine marzo, il restante 12,48%, che viene valutato 4 miliardi di euro, potrà passare a una società da lui controllata e diventerà più facilmente monetizzabile.