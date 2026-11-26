Giorgiana Notarbartolo di Villarosa gestisce il patrimonio di famiglia. E dice che la disuguaglianza è inaccettabile

Giorgiana Notarbartolo di Villarosa, classe 1983, figlia di Veronica Marzotto e del nobile siciliano Roberto, laurea in Bocconi e master in business all’Isnead, fa parte dei Patriotic Millionaries. Ovvero che vorrebbero pagare più tasse. Lei si occupa di un miliardo di investimenti di famiglia. «Oggi le mie idee sembrano estremamente rivoluzionarie – ha detto in una intervista a Repubblica -, mentre io credo che quello che è radicale e inaccettabile è il fatto che la disuguaglianza abbia raggiunto il livello attuale».

La ricca che vuole pagare più tasse

Giorgiana Notarbartolo vuole pagare più tasse «intanto per equità: i nostri sistemi fiscali non sono progressivi quando si va verso l’alto. Ma il fatto fondamentale è che abbiamo sempre più tassato il lavoro, non i patrimoni. E se fino a qualche decennio fa scegliendo questa strada si sarebbe raccolto molto poco, oggi abbiamo di fronte la prova di quanta ricchezza finanziaria si accumuli sempre di più nelle mani di pochi». Secondo lei «le tasse sono importantissime. Prima di tutto perché sono democratiche: la decisione su come usare le risorse dipende dalla volontà popolare. E poi, a chi dice: “Se vuoi, paga tasse volontarie”, io replico che il punto è diverso. Il principio non è che io, come individuo, decida di pagare di più, ma che il sistema sia più giusto, più redistributivo».

La tassa sulla ricchezza

Tra più progressività sui redditi alti o un’imposta sul patrimonio secondo Notarbartolo serve «principalmente la tassa sulla ricchezza. E sì, attenzione a chiamarla “patrimoniale”, perché scatta subito la paura che si tocchino la prima casa e i risparmi. È una reazione forse anche giustificata, ma che non ha a che vedere con quello che viene proposto e che, a seconda dei Paesi, tocca tra l’1% e lo 0,1% più ricco». Con quali soglie? «In Italia la proposta di Oxfam è sui patrimoni sopra i 5 milioni; in Gran Bretagna quella dei Patriotic Millionaires è sopra i 10. Zucman, in Francia, pensa a un prelievo del 2% annuo oltre i 100 milioni».

La posizione comune

Serve una posizione comune delle opposizioni sulle tasse ai grandi patrimoni: «Sì, assolutamente: se si vuole costruire un’alternativa democratica, su questo le opposizioni devono mettersi d’accordo. Quale soluzione esattamente, credo che debbano deciderlo i dati». Nel campo largo, però, l’accordo non si trova. Quale proposta serve? «Non ho opinioni forti: dai 5 ai 100 milioni si può trovare una soglia. Ma già il fatto che se ne parli serve».