Tabarelli di Nomisma Energia: colpa di Hormuz ma anche delle politiche energetiche Ue. Si concentrano sulle rinnovabili ma il sistema è diventato instabile

«Oltre 40 milioni di persone in Ue, circa il 10% degli abitanti totali, potrebbero faticare a scaldare la propria casa. In Italia, nel 2024, le famiglie che vivevano in situazioni di povertà energetica erano 2,4 milioni. L’aggravio maggiore lo subirà chi ha contratti di fornitura a prezzo variabile, come gli utenti vulnerabili, i più fragili, che oggi pagano il gas come fosse un bene di lusso». A dirlo oggi è Davide Tabarelli di Nomisma Energia in un’intervista a Repubblica. «Colpa di Hormuz, certo, ma anche di politiche energetiche miopi, che si concentrano alle rinnovabili dimenticando le necessità di un sistema diventato instabile», spiega l’esperto

Un inverno da brividi

Il prossimo anno l’Europa dovrà rinunciare agli ultimi 20 miliardi di metri cubi di gas che arrivano dalla Russia. «Dall’inizio del conflitto nel Golfo, l’Europa ha pagato 150 miliardi di euro in più per importare combustibili fossili, senza una sola molecola extra di approvvigionamento», ha spiegato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Teresa Ribera. Intanto il livello degli stoccaggi è basso. In Germania le scorte sono piene per poco più di metà e si svuotano rapidamente per produrre energia elettrica. Anche a causa di poco vento e meno irraggiamento solare – il termine tecnico è Dunkelflaute – che comprime la produzione da fonti rinnovabili.

La domanda e i prezzi

In Italia invece i livelli di riempimento sono elevati (oltre l’84%). Ma la domanda di metano nei primi dieci mesi del 2026 è cresciuta del 2%. A causa degli impianti termoelettrici. Diminuiscono le importazioni di Gas Naturale Liquefatto (GNL). Per i problemi del Golfo persico. Claudio Descalzi di Eni ha già esternato la sua preoccupazione per l’inverno. Nel frattempo i future sul gas al Ttf di Amsterdam si sono spinti oltre i 100 euro al megawattora, per poi ripiegare poco sotto i 90. A ottobre la bolletta del gas è salita di un altro 9,1 per cento, dopo il +12,7% di settembre.

Tabarelli

Per questo, spiega Tabarelli, la situazione è difficile: «Colpa di Hormuz, certo, ma anche di politiche energetiche miopi, che si concentrano alle rinnovabili dimenticando le necessità di un sistema diventato instabile». Riguardo il gas dalla Russia, «sono flussi che l’Unione non ha sostituito interamente e questo mantiene i prezzi sotto pressione. Come Europa, siamo sempre più esposti a ciò che succede sul mercato internazionale: un’ondata di freddo negli Stati Uniti o una maggiore domanda di gas dalla Cina, che per “fortuna” nostra utilizza molto carbone per riscaldarsi, impatterebbero sui prezzi».

40 milioni

Per questo, spiega l’esperto, «oltre 40 milioni di persone in Ue, circa il 10% degli abitanti totali, potrebbero faticare a scaldare la propria casa. In Italia, nel 2024, le famiglie che vivevano in situazioni di povertà energetica erano 2,4 milioni. L’aggravio maggiore lo subirà chi ha contratti di fornitura a prezzo variabile, come gli utenti vulnerabili, i più fragili, che oggi pagano il gas come fosse un bene di lusso». Anche per le imprese: «Perché sebbene il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, il Pun, oggi sia inferiore ai picchi del 2023, l’Europa ha cambiato atteggiamento: le risorse messe in campo per contenere i rincari sono minori e anche la capacità degli Stati di indebitarsi è cambiata».

Il rischio razionamento

Il rischio razionamento «dal 2021 è un’ipotesi che non possiamo più escludere, soprattutto se Paesi come la Germania, il primo consumatore europeo di metano, hanno stoccaggi pieni per poco più di metà prima ancora che inizi l’inverno. Ma è comunque una misura estrema: prima, Berlino potrebbe decidere di riattivare le centrali a carbone. L’Europa fatica ad affrontare questi temi, ma in caso di necessità potrebbe essere costretta a farlo».