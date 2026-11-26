Secondo il giudice per lui è sproporzionato. I primi fermi risalgono al 1999. Ora ha 57 anni e altre tre complici. Oltre al divieto di dimora a Venezia. Che forse non rispetterà

Si chiama Vasile Vecu Manduta, ha 57 anni, è romeno ma abita a Venezia dal 1999. Lo chiamano “Sbessoeta”, soprannome dovuto al mento appuntito. È stato arrestato per borseggi otto volte da gennaio. E ha un nuovo fermo in flagranza. Ma il carcere per lui è «sproporzionato». Il giudice lo ha lasciato libero dopo che la polizia l’aveva fermato a Santa Lucia con tre complici. Ha un divieto di dimora a Venezia.

Vasile Vecu Manduta

Libero racconta l’arresto di Sbessoeta. Tra i fermati ci sono Maduta e due donne di 34 e 30 anni. Il pm Stefano Ancilotto chiede il carcere. Il giudice Federico Germani convalida l’arresto. Ma dispone solo il divieto di dimora. Come alle due donne. All’uscita, riferiscono gli agenti, Maduta avrebbe rivolto loro un occhiolino beffardo. I primi arresti del cittadino romeno sono del 1999. Negli anni Duemila fa coppia con Lafayette, altro borseggiatore storico. Si muove soprattutto tra piazzale Roma e Santa Lucia. Gli otto fermi del 2026 spiegano la frequenza con cui il suo nome torna nei rapporti della polizia. Carmen Dragan, indicata come sua compagna e fermata con lui, sarebbe arrivata a quattro arresti.

Il divieto di dimora

Ora Maduta dovrà lasciare Venezia. Ma c’è chi teme che non lo farà. La difesa, con l’avvocato Alessandro Lombardo, invita a considerare anche la legge. «Capisco che certe cose facciano arrabbiare l’opinione pubblica, ma dal 2017 esiste l’articolo 162-ter del codice penale, che introduce l’estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei casi previsti dalla legge, quando l’imputato risarcisce integralmente il danno ed elimina, ove possibile, le conseguenze dannose, il giudice può dichiarare estinto il reato». Anche perché lui ha restituito la carta di credito e i 250 euro al turista lettone. Sulle altre due donne: «L’udienza per entrambe è prevista per fine gennaio. Faremo un’offerta alla controparte per rimediare al danno».