Il deputato del partito di Vannacci elogia Giovanni Gentile durante le dichiarazioni di voto sul decreto Scuola. Già il 17 novembre aveva usato parole simili, provocando le proteste delle opposizioni

A nove giorni di distanza, Rossano Sasso torna ad attaccare i partigiani nell’Aula della Camera. L’occasione, questa volta, sono le dichiarazioni di voto sul decreto Scuola. Il deputato di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, cita di nuovo il filosofo Giovanni Gentile, che definisce «uno dei più grandi ministri dell’Istruzione della storia italiana, con buona pace degli assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi». Immediata la levata di scudi delle opposizioni, così come l’intervento della vicepresidente della Camera Anna Ascani (Pd): «Collega Sasso, ne abbiamo già parlato, in quest’Aula vigliacchi partigiani non si può dire, non è accettato».

Il precedente del 17 novembre

Già il 17 novembre, durante il dibattito sul disegno di legge contro l’antisemitismo, Sasso aveva ricordato Gentile, anche allora definendo «vigliacchi» i partigiani comunisti che lo avevano ucciso. Il deputato del Pd Arturo Scotto aveva chiesto alla presidenza di censurare quelle parole. Duro anche l’intervento del dem Gianni Cuperlo, che le aveva definite «la vergogna del Parlamento della Repubblica italiana».

La replica di Grimaldi

Dopo il richiamo di Ascani, a replicare a Sasso è stato anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi, intervenuto a sua volta nelle dichiarazioni di voto sul decreto Scuola. «Noi saremo sempre dalla parte di quei partigiani e di quei comunisti», ha detto, rivolgendosi al parlamentare di Futuro Nazionale: «A noi queste lezioni non le fate in quest’Aula». Il decreto ha poi ottenuto il via libera definitivo della Camera con 142 voti favorevoli, 112 contrari e quattro astenuti.