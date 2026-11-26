Tra gli emendamenti segnalati dal partito dell'ex premier anche 150 milioni per la cyberdifesa (dopo tutte le polemiche sul no alle armi). E un fondo sovrano da finanziare con la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche

Sessanta milioni di euro in tre anni per dotare la Difesa italiana di una propria intelligenza artificiale e altri 50 milioni all’anno per potenziare le capacità di difesa cibernetica. E ancora, una sorta di nuovo Iri, con una dotazione iniziale di un miliardo di euro, per rilanciare gli investimenti pubblici e privati nei settori strategici dell’economia italiana.

Mentre porta avanti la battaglia contro la corsa al riarmo, a partire dal tavolo sul programma del campo largo anche oggi di nuovo incagliato sul dossier Ucraina, il Movimento 5 Stelle chiede anche però di destinare nuove risorse al ministero di Guido Crosetto. Tra gli emendamenti alla manovra segnalati oggi, giovedì 26 novembre, in commissione Bilancio alla Camera e sopravvissuti alla prima scrematura, ci sono infatti due proposte pentastellate che prevedono complessivamente nuovi stanziamenti per la Difesa pari a 210 milioni di euro nel triennio 2027-2029.

Un’intelligenza artificiale militare made in Italy

L’emendamento a prima firma di Arnaldo Lomuti prevede l’istituzione di un «Fondo nazionale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale della Difesa», con una dotazione di 20 milioni di euro all’anno per il prossimo triennio. L’obiettivo, si legge nel testo visionato da Open, è sviluppare «un sistema di intelligenza artificiale autonomo, sicuro e indipendente da infrastrutture estere», «fatto salvo il rispetto dei requisiti di interoperabilità e cooperazione internazionale». Le risorse sarebbero destinate alla realizzazione di modelli di Ai nazionali, infrastrutture di calcolo, piattaforme autonome e «sistemi di protezione, cifratura e segregazione di dati riservati o classificati». A beneficiare dei finanziamenti per i progetti di ricerca potrebbero però essere, oltre alle università, anche le «imprese della filiera della difesa».

Il paletto sull’impiego della forza

Il sistema di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dall’emendamento, opererebbe «a supporto delle funzioni istituzionali, amministrative, logistiche, analitiche e di pianificazione della Difesa». Ecco però il paletto ‘pacifista’ dei pentastellati: «È tassativamente esclusa l’attribuzione di autonomia nell’impiego della forza, rimanendo obbligatorie la costante supervisione e la responsabilità umana per ogni decisione con implicazioni operative». A definire gli indirizzi strategici e i requisiti di sicurezza del sistema, si legge, sarebbe un decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministro della Difesa, sentiti il capo di Stato maggiore della Difesa e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

I fondi per la cyberdifesa

Con un altro emendamento, a prima firma di Marco Pellegrini, il M5s propone di rifinanziare con 50 milioni di euro all’anno, a partire dal 2027, il fondo istituito presso il ministero della Difesa e destinato «al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica, nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale». La richiesta dei pentastellati è motivata dall’«accresciuta esigenza di contrastare l’acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche». A differenza dello stanziamento per l’intelligenza artificiale, limitato al prossimo triennio, quello per la cyberdifesa sarebbe strutturale.

Dagli armamenti alla sanità

Accanto agli investimenti tecnologici, tra gli emendamenti segnalati dal M5s figura anche quello che prevede di sottrarre oltre 5,25 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028, al capitolo del bilancio della Difesa destinato all’ammodernamento degli armamenti, alla ricerca e all’innovazione tecnologica militare, per destinarli al Servizio sanitario nazionale. Sullo stesso capitolo di spesa del resto intervengono anche due degli emendamenti unitari del campo largo: il primo, che porta le firme di Angelo Bonelli, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi, prevede di trasferire alla sanità 3 miliardi di euro all’anno per il prossimo triennio, per un totale di 9 miliardi. Il secondo propone invece di dirottare sull’edilizia scolastica e sulla sicurezza nelle scuole gli stessi 5,25 miliardi che i soli Cinque Stelle vorrebbero destinare alla sanità.

Un nuovo Iri finanziato con gli extraprofitti delle società energetiche

Porta invece la firma di Giuseppe Conte l’emendamento con cui il Movimento propone di istituire, dal 1° marzo 2027, il «Fondo Sovrano di Sviluppo per la Crescita e gli Investimenti S.p.A.». Una sorta di versione moderna dell’Iri, l’Istituto per la ricostruzione industriale di cui fu presidente Romano Prodi. Con una dotazione iniziale di un miliardo di euro, il nuovo soggetto opererebbe, si legge, quale «holding pubblica di investimento di lungo periodo», mobilitando capitali pubblici, privati e istituzionali verso «investimenti strategici, produttivi e infrastrutturali». Tra gli obiettivi «la tutela e la valorizzazione degli asset industriali strategici».

A definire le linee strategiche di politica industriale sarebbe il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, con l’approvazione del Parlamento. Come finanziare il miliardo iniziale? L’idea è di attingere al gettito di un contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche, da applicare con un’aliquota del 50% nel 2027 e nel 2028: nuove entrate per 2,5 miliardi di euro all’anno, secondo le stime.