(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2026 Centinaia di giovani agricoltori Coldiretti sono scesi in piazza a Bruxelles, insieme ai colleghi di tutta Europa, per difendere la Politica agricola comune e chiedere un’Europa che investa in pace, agricoltura e sicurezza alimentare. Tra le richieste, come dichiarato dal Presidente Ettore Prandini, l'entrata dell'agricoltura nel fondo di competitività e nuova attenzione sulla reintroduzione dei dazi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev