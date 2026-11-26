Parere favorevole all'ordine del giorno di FdI dopo il caso del manuale di storia sul governo Meloni. La Cisl Scuola e gli studenti denunciano i rischi per la libertà di insegnamento. Ma la proposta non è ancora operativa

Un osservatorio incaricato di monitorare i libri di testo per le scuole e segnalare i contenuti ritenuti non equilibrati nella «trattazione dei temi storici, civili e sociali». È la proposta di Fratelli d’Italia sulla quale il governo ha espresso parere favorevole, nell’ambito dell’esame del decreto Scuola, approvato definitivamente dal Parlamento. L’iniziativa è contenuta in un ordine del giorno a prima firma del deputato Francesco Michelotti, che impegna l’esecutivo a valutare l’opportunità di istituire un «Osservatorio indipendente sul pluralismo dei libri di testo». L’organismo avrebbe il compito di segnalare anche eventuali contenuti non conformi alle Indicazioni nazionali. Non si tratta, però, di una misura già approvata. L’ordine del giorno, accolto dal governo ma non sottoposto al voto della Camera, è un atto di indirizzo politico non vincolante e non comporta automaticamente l’istituzione dell’Osservatorio.

La stretta dopo il caso del manuale di Laterza

La proposta arriva dopo le polemiche sul manuale di storia Trame del tempo 3, edito da Laterza, finito al centro di un’interrogazione parlamentare di FdI per un passaggio che collegava il governo guidato da Giorgia Meloni all’eredità del fascismo. A pagina 666 il manuale sostiene che il governo attuale «settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo» è guidato dal «partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista».

Da emendamento a ordine del giorno: l’iter della proposta

FdI aveva inizialmente tentato di introdurre l’Osservatorio attraverso un emendamento al decreto Scuola, respinto in Commissione Cultura senza essere esaminato nel merito. L’iniziativa è stata poi ripresentata sotto forma di ordine del giorno e accolta dall’esecutivo dopo alcune modifiche richieste dalla sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti. Rispetto alla versione originaria, è stato eliminato il riferimento alla collocazione presso il ministero, è stato aggiunto il carattere «indipendente» dell’organismo e la nomina degli esperti da parte del ministro è stata sostituita dalla previsione di una composizione che garantisca il più ampio pluralismo culturale. Secondo quanto previsto dall’Odg, l’eventuale Osservatorio dovrebbe operare senza costi aggiuntivi per lo Stato e senza compensi o rimborsi per i componenti.

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Sindacati e studenti contrari: «Strumento di censura»

L’apertura del governo sta suscitando critiche del mondo della scuola. Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola, mette in guardia dai possibili effetti sull’autonomia dei docenti. «La scelta dei libri di testo rientra nella sfera dell’autonomia didattica e della libertà di insegnamento. Non consideriamo necessaria, anzi ci preoccupa, la creazione di sedi deputate a stabilire ciò che si può o non si può scrivere nei libri», ha dichiarato. A contestare l’iniziativa è anche la Rete degli Studenti Medi del Lazio, che vede nella proposta il rischio di introdurre un controllo politico sui contenuti dell’insegnamento. «Dietro la parola pluralismo si nasconde uno strumento di censura. Istituire un organismo che segnala libri di testo ed editori significa voler dettare dall’alto cosa si può studiare e cosa va eliminato», denuncia l’organizzazione studentesca. «Mentre gli istituti del Lazio cadono a pezzi e il caro-libri pesa sempre di più sulle famiglie, la maggioranza preferisce occuparsi di schedare i manuali scolastici e intimidire chi insegna», afferma Simone Montori, coordinatore Regionale della Rete. «La scuola deve formare cittadine e cittadini consapevoli, capaci di interrogarsi sulla realtà, invece di imporre il pensiero unico di chi governa», conclude.