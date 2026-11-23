I messaggi si chiudono con «Allahu Akbar» e chiedono le dimissioni del governo tedesco. Berlino esclude pericoli concreti e lascia alle autorità locali la decisione sulle misure di sicurezza

«La morte ti aspetta». È la minaccia arrivata nella mattinata di lunedì 23 novembre nelle caselle di posta di centinaia di scuole tedesche. Secondo la Bild, sono circa 450 gli istituti che hanno ricevuto le email in diversi Länder del Paese. Nei messaggi, oltre all’annuncio di possibili attentati, si chiedono le dimissioni del governo e l’introduzione della Sharia, la legge islamica. Le email si chiudono con le parole «Allahu Akbar», «Dio è grande» in arabo. Dopo le precedenti minacce in Italia e altri Paesi, la polizia, però, non ritiene che ci sia un pericolo concreto. E intanto messaggi simili sono arrivati anche nelle scuole in Danimarca.

Gli episodi arrivano dopo settimane di falsi allarmi bomba in diversi Paesi europei. Minacce via email hanno raggiunto anche le scuole italiane, oltre a quelle di Scozia e Irlanda del Nord.

Le email e la risposta del governo tedesco

Le prime segnalazioni sono arrivate da diverse città della Turingia, tra cui Erfurt, Jena, Nordhausen, Gotha e Rudolstadt. Poi dalla Bassa Sassonia e da altre regioni tedesche. Le scuole sono state invitate a denunciare le minacce alla polizia, che sta cercando di risalire ai mittenti.

Da Berlino, intanto, non arriveranno indicazioni valide per tutti. «Siamo in presenza di un rischio astratto», ha spiegato un portavoce del ministero dell’Interno durante una conferenza stampa. Saranno quindi i singoli istituti, insieme alle forze dell’ordine, a decidere come comportarsi. «Le scuole e le forze di polizia locali sono nelle condizioni di fare le loro valutazioni sul posto e di adeguarle ai singoli casi», ha aggiunto il portavoce. Nessun allarme generalizzato, dunque, ma controlli e decisioni affidati alle autorità locali.

Le minacce anche in Danimarca

Non è successo soltanto in Germania. Nelle stesse ore, diverse scuole danesi hanno ricevuto email che annunciavano la presenza di bombe negli edifici. Anche in questo caso la polizia ha escluso, almeno per il momento, un pericolo concreto. «Comprendiamo perfettamente che ciò possa creare un senso di insicurezza», hanno spiegato le autorità di Copenaghen, che sono in contatto con i comuni e gli istituti coinvolti. Nello Jutland settentrionale, la polizia ha fatto sapere che non ci sono ragioni per evacuare le scuole o adottare misure di sicurezza particolari.