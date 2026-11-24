A 58 anni si era iscritto alla facoltà di Fisica. Dormiva su un giaciglio di cartoni prima che gli attivisti gli mettessero a disposizione una tenda. Sui social l'uomo, invalido civile, raccontava i dolori fisici, le notti sotto la pioggia e gli ostacoli burocratici per vedersi riconosciuto un alloggio necessario per permettergli di studiare. Nel suo ultimo messaggio annunciava una nuova battaglia: «Quella per riottenere la mia dignità»

«Morirò. Ne sono certo. Morirò per l’indifferenza e perché probabilmente è così che doveva andare». Alessandro Ingusci lo aveva scritto su LinkedIn appena una settimana fa. Lunedì 23 novembre lo hanno trovato senza vita nella tenda in cui dormiva, a pochi passi dalla statua della Minerva, nel campus della Sapienza di Roma. Aveva 58 anni, studiava Fisica e da settimane chiedeva un posto letto in uno studentato. La sua protesta l’aveva raccontata sui social, giorno dopo giorno, fino all’ultimo messaggio pubblicato quattro giorni prima della morte.

Prima di arrivare alla Sapienza, Ingusci dormiva in piazza San Silvestro, su un giaciglio di cartoni. Erano stati gli attivisti del Movimento Piano Casa a mettergli a disposizione una tenda durante il presidio degli studenti nella città universitaria. Quando i ragazzi avevano deciso di smontarlo, lui era rimasto: «A me resta ora il proseguire la mia lotta personale».

Lo sciopero della fame per un posto letto

Ad Alessandro era stata riconosciuta un’invalidità civile del 50%. Nel 2014, raccontava sui social, aveva avuto il primo infarto. All’università chiedeva «un posto dove vivere, studiare, lavare e mangiare». Una settimana fa aveva deciso di iniziare lo sciopero della fame. Su un cartone, fotografato e pubblicato su LinkedIn, aveva scritto le ragioni della sua protesta: «Mi vengono negati i miei diritti fondamentali, diritto allo studio, diritto di avere un posto letto nelle strutture universitarie. Non mi sono stati dati tempi più lunghi in fase di esonero».

Nei suoi post raccontava le notti trascorse sotto la pioggia, i dolori fisici e le difficoltà burocratiche incontrate per ottenere un alloggio. «Quanto ancora potrò resistere?», si chiedeva. La sua pratica, spiegava, era bloccata per la mancanza di documenti, tra certificati di residenza e traduzioni di atti esteri.

Uno spiraglio si era aperto nei giorni scorsi, quando gli uffici della Sapienza dedicati agli studenti con disabilità si erano resi disponibili ad assisterlo nella compilazione della domanda per un posto letto. Nel frattempo si era attivato anche il Comune di Roma, che aveva individuato una possibile sistemazione abitativa. Ingusci avrebbe dovuto valutarla insieme agli assistenti sociali proprio martedì 24 novembre.

Nell’ultimo messaggio, pubblicato giovedì 19 novembre, Ingusci aveva annunciato che avrebbe sospeso lo sciopero della fame fino a lunedì. Lo stesso giorno aveva scritto che per lui sarebbe cominciata un’altra battaglia: «Quella per riottenere la mia dignità».

La famiglia attende l’esito dell’autopsia

La madre e il fratello di Alessandro, che vivono a Lecce, si sono affidati all’avvocato Giancarlo Dei Lazzaretti. «Attendiamo l’esito dell’autopsia che è in corso in queste ore disposta dalla Procura di Roma, per poi valutare il da farsi», ha spiegato il legale all’Ansa. Sul corpo del 58enne non ci sarebbero segni di violenza. Restano da accertare le cause del decesso.

La protesta degli studenti e l’irruzione nella sede di DiSCo Lazio

Dopo un’assemblea alla Sapienza, decine di studenti hanno fatto irruzione nella sede di DiSCo Lazio, l’ente regionale che si occupa del diritto allo studio e dell’assegnazione degli alloggi universitari. Secondo la Questura di Roma, i manifestanti avrebbero forzato l’ingresso e danneggiato arredi e locali. Le immagini sono ora al vaglio della Digos. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha invece annunciato che, se saranno confermati i danneggiamenti, verranno presentate denunce: «La protesta è una forma democratica, la violenza no».