Un liceo di Bolzano ha scelto di sperimentare il monoperiodo, eliminando il cosiddetto "pagellino"

È qualcosa che molte scuole in tutta Italia stanno sperimentando da qualche anno: un unico periodo di valutazione senza più la pagella del primo trimestre (o quadrimestre). Si chiama monoperiodo e avrebbe diversi vantaggi: riduzione dell’ansia da prestazione per lo studente che non sarebbe sottoposto a una costante valutazione e l’emanazione della corsa al voto delle ultime settimane per il “pagellino“. Tuttavia, questa scelta ha alcune criticità come una minore chiarezza per le famiglie, un rischio che gli studenti si impegnino meno e di scontrarsi con le regole delle diverse amministrazioni. E, come racconta Alto Adige, anche un liceo di Bolzano, il Don Bosco e Ada Negri ha deciso di percorrere questa strada. «Da quest’anno, collegio docenti e consiglio d’istituto hanno deliberato l’inserimento del monoperiodo di valutazione», ha commentato il preside, Diego Paolizzi.

Cosa dice la normativa

«La legge provinciale omnibus di giugno – prosegue il dirigente scolastico – è andata a modificare una serie di normative sul primo ciclo di istruzione, introducendo la possibilità, in capo a ciascuna scuola in base alla propria autonomia, di deliberare un unico periodo di valutazione». In attesa della delibera da parte della giunta provinciale, le scuole hanno infatti il diritto ad adottare un unico periodo di valutazione, anche a livello di sperimentazione.

Perché il monoperiodo

«Abolire la pagella – prosegue – non significa che non ci sia un momento di riflessione a metà anno». A gennaio si terrà un consiglio di classe, non uno scrutinio classico. Le famiglie verranno informate sul giudizio di comportamento e sulla situazione di apprendimento. È opportuno, afferma Paolizzi, «dare feedback a tutti gli alunni, in ottica di miglioramento. Sei arrivato qui, puoi migliorare facendo questo. Al Bolzano 1 si fa così, noi abbiamo una impostazione della valutazione diversa».