Andrea Pancioli, 61 anni, aveva presentato un certificato di laurea mai conseguita per una supplenza a Cavriago. Condannato a due mesi con pena sospesa, anche se Procura e difesa chiedevano la non punibilità. L'ex preside dell'istituto: «Era preparato e capace»

Dal 2012 al 2017 aveva insegnato matematica all’istituto Simonini di Reggio Emilia e il suo nome figurava nelle graduatorie del Provveditorato, tanto che nel 2020 aveva accettato una supplenza in una scuola media di Cavriago. In quell’occasione aveva presentato un certificato di laurea, ma da controlli successivi è emerso che non si era mai laureato. Al centro della vicenda, riportata dal Resto del Carlino, c’è Andrea Pancioli, 61enne residente a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. È tutor delle giovanili del Parma Calcio ed è noto al pubblico di Canale 5 per aver vinto 150.000 euro nella sesta puntata di “Chi vuol essere milionario? – Il torneo”, andata in onda lo scorso 11 gennaio.

La condanna a due mesi di reclusione

La giudice Silvia Semprini lo ha condannato a due mesi di reclusione, con pena sospesa, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Pancioli aveva infatti dichiarato il falso, sostenendo di aver conseguito la laurea in Economia e commercio all’Università di Parma. La condanna è arrivata nonostante sia la Procura sia il difensore, l’avvocato Giuseppe Germano Artioli, avessero invocato l’articolo 131-bis del Codice penale, chiedendo che l’imputato fosse dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Il falso certificato di laurea

La chiamata per la supplenza all’istituto comprensivo Don Dossetti di Cavriago era arrivata nel novembre 2020, in piena pandemia. La scuola aveva attinto alla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, in cui Pancioli era stato inserito dal Provveditorato. L’uomo aveva accettato l’incarico e firmato il contratto a tempo determinato. «Il docente ci aveva presentato addirittura il certificato di laurea, mentre per entrare in graduatoria basta un’autocertificazione», ha raccontato in udienza Lorena Mussini, ex dirigente scolastica del Don Dossetti, citata come testimone dall’accusa.

Le verifiche e la chiamata dell’Ateneo di Parma

Dieci giorni dopo, però, la preside aveva ricevuto una telefonata: «Era l’Ateneo di Parma, mi avvisò che c’era un problema». Dalle verifiche era emerso che l’università non gli aveva mai rilasciato il titolo. «Le facciamo sempre, per tutti. Come pubblico ufficiale non posso esimermi», ha spiegato.

Le parole di apprezzamento dell’ex preside

Pancioli si era opposto al decreto penale di condanna. L’avvocato Artioli aveva sostenuto che nella condotta del suo assistito non ci fosse dolo: «Chiunque si mette in graduatoria sa che sarà controllato», aveva detto, sottolineando che l’uomo fosse stato apprezzato per il lavoro svolto in classe. Lo stesso apprezzamento era arrivato anche dall’ex preside: «Per correttezza devo dire che il professore era preparato e capace: ci sapeva fare con i ragazzi».