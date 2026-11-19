L'iniziativa dell'Università di Tor Vergata mette in contatto studenti fuori sede e cittadini disposti ad accoglierli. La storia, raccolta da Open, di un ingegnere con disabilità e dei due ragazzi che vivono con lui. Il rettore: «Il diritto allo studio passa anche dall'alloggio»

Enzo Grattapaglia ha 65 anni, vive a Roma, nel quartiere Fidene, e da circa un mese e mezzo condivide la sua casa con due studenti universitari algerini di 24 e 21 anni. Si chiamano Oussema Bouberbara e Ahmed Abdelmoumen Bouaziz, studiano Ingegneria all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e hanno trovato una sistemazione lontano dai prezzi proibitivi degli affitti della Capitale. A farli incontrare è stato un progetto di cohousing solidale promosso dall’ateneo, «Insieme Siamo Migliori», che mette in contatto studenti fuori sede e cittadini disposti ad accoglierli in casa in cambio di compagnia, piccoli aiuti quotidiani e un contributo alle spese domestiche.

«Mi fanno rivivere una parte di vita che mi è mancata»

Per Enzo, ingegnere elettronico con una disabilità che ne ha cambiato profondamente le abitudini, la convivenza è diventata anche un’occasione per ritrovare una dimensione familiare. I due ragazzi hanno una stanza propria al piano superiore, ma condividono con lui la cucina, le cene e parte del tempo libero. I figli di Enzo oggi vivono tutti all’estero e i primi due avevano già lasciato casa per frequentare l’università. «Io quel periodo della loro vita l’ho completamente perso», racconta a Open. Ora, condividere la quotidianità con Oussema e Ahmed «è come rivivere un periodo della mia vita che mi mancava».

La storia di Enzo e l’incontro con i due 20enni

Oussema, 24 anni, frequenta il corso di laurea magistrale in Mechatronics Engineering e aveva già conseguito una laurea triennale in Algeria. «Ho sempre desiderato studiare all’estero, perché nel mio Paese non ci sono molti laboratori, soprattutto in un settore innovativo come la meccatronica», racconta. La scelta è ricaduta su Tor Vergata dopo averne approfondito i programmi e i progetti di ricerca. Anche Ahmed, 21 anni, iscritto al corso di Engineering Sciences, ha scelto l’Italia per le opportunità offerte agli studenti internazionali. «Ci sono molti corsi universitari in inglese e ottime università, sia per la qualità dell’insegnamento sia per le strutture di ricerca. Ho pensato fosse il posto ideale per studiare ingegneria», spiega. Di Tor Vergata lo hanno convinto «la qualità della ricerca e una comunità internazionale molto accogliente».

La scelta del cohousing

Entrambi hanno scoperto il progetto di cohousing prima di arrivare in Italia. «Ne ho sentito parlare da alcuni amici che avevano studiato qui l’anno scorso. Mi hanno mandato il link e, dopo essermi informato, l’ho trovato interessante», racconta Ahmed. Anche Oussema aveva presentato la candidatura dall’Algeria e, una volta arrivato a Roma, ha incontrato i responsabili dell’iniziativa. «Quando mi hanno parlato di Enzo e mi hanno detto che era un ingegnere, mi ha subito incuriosito. Ho pensato che avrei potuto imparare molto dalla sua esperienza», spiega. Nell’attesa che venissero completate le procedure, ha soggiornato in un ostello. Così si sono evitati la lunga ricerca e i costi elevati di una stanza in affitto nella Capitale.

La quotidianità tra lezioni, cene e consigli ai fornelli

La loro giornata comincia presto, tra le sei e le sette del mattino, quando i ragazzi escono di casa per raggiungere l’università. Tra lezioni, biblioteca e studio con i compagni, rientrano generalmente nel tardo pomeriggio. «La sera io, Oussema ed Enzo cuciniamo e ceniamo insieme, raccontandoci com’è andata la giornata», spiega Ahmed. Abitudine che anche per Oussema rappresenta uno degli aspetti più importanti della convivenza. «Ci ritroviamo, prepariamo la cena e poi restiamo a chiacchierare. È proprio l’esperienza che speravo di vivere, ritrovare il calore di una casa e quell’atmosfera familiare, anche se sono lontano dalla mia famiglia», afferma.

«Così ho imparato a cucinare per la prima volta»

In cucina, intanto, i ruoli sono già abbastanza definiti. «Diciamo che io sono il cuoco ed Enzo è quello che dà gli ordini», scherza Oussema. «Lui è molto bravo a cucinare, mentre io non avevo praticamente alcuna esperienza. Sto imparando seguendo i suoi consigli», prosegue. Per Enzo, che a causa della disabilità ha difficoltà nei movimenti di precisione delle mani, questi momenti sono anche un aiuto concreto nella gestione della quotidianità. Ma soprattutto un’occasione di compagnia. «La cosa bella non è tanto quella, quanto quella di cenare insieme», sottolinea il 65enne. La convivenza gli ha permesso inoltre di rivedere alcune convinzioni sulle nuove generazioni. «Avevo molti preconcetti sulla generazione Z, che con la convivenza sono stati abbattuti», ammette Enzo, che ha figli ormai adulti e residenti all’estero. Tra loro si parla soprattutto inglese, anche se non mancano i tentativi di insegnarsi qualche parola nelle rispettive lingue.

Il progetto contro il caro affitti

La loro esperienza è una delle forme di ospitalità promosse da «Insieme Siamo Migliori», il progetto dell’Università di Roma Tor Vergata che, attraverso la piattaforma ConviviCon, favorisce l’incontro tra studenti fuori sede e persone disponibili ad accoglierli. L’ateneo segue gli abbinamenti e accompagna i partecipanti anche negli aspetti pratici e amministrativi della convivenza. L’accordo prevede un rimborso spese, con costi molto più contenuti rispetto a quelli del mercato degli affitti. «Siamo a cifre che sono un ottavo, un decimo di quello che può essere una stanza a Roma», spiega Enzo, riferendosi alla propria esperienza. «Rispetto a un fai da te è tutta un’altra cosa». La durata dell’accordo è generalmente legata all’anno accademico, con possibilità di rinnovo.

Il rettore: «Il diritto allo studio passa anche dall’alloggio»

«Con Insieme Siamo Migliori diamo sostanza al diritto allo studio. Mettiamo in contatto studentesse e studenti fuori sede, italiani e internazionali, con i cittadini che scelgono di aprire le proprie case», spiega a Open il rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron. «Chi ospita offre una stanza. Chi arriva ricambia con la compagnia e piccoli aiuti nella vita di ogni giorno. Attraverso queste convivenze, che accompagniamo come Ateneo, università e territorio dialogano e lo scambio tra generazioni e culture arricchisce la vita di chi ospita e di chi è ospitato». Per l’ateneo, conclude, garantire il diritto allo studio «significa anche questo, fare in modo che la difficoltà di trovare un alloggio non lasci indietro nessuno».