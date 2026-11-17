Dopo la vincita, il 18enne aveva raccontato di voler comprare una casa per la famiglia e continuare la vita di sempre. Ma pochi giorni dopo, sulla strada di ritorno a casa, qualcosa è andato storto

Aveva vinto due milioni di euro al Gratta e Vinci appena due settimane fa. Domenica mattina, invece, Michele, 18 anni, è finito in ospedale dopo un incidente stradale. Il ragazzo era in auto con la madre, la fidanzata e un’amica di famiglia quando la vettura si è scontrata frontalmente con un’altra macchina, lungo la Statale 16, ad Ancona. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone, fortunatamente nessuna in modo grave.

Lo schianto sulla Statale 16

Erano circa le 5.45 del mattino. Michele e la sua famiglia stavano tornando a Montemarciano quando, nei pressi dello svincolo di Torrette, si sono scontrati con un’auto guidata da un 25enne di San Benedetto del Tronto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe invaso la corsia opposta, forse a causa di un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato tutti e cinque i feriti all’ospedale di Torrette in codice giallo.

La vincita da due milioni di euro

Appena due settimane prima, Michele aveva festeggiato una vincita da due milioni di euro con un Gratta e Vinci da dieci euro. Aveva comprato il biglietto nel bar in cui lavorava per un paio d’ore al giorno, dopo la scuola. Al Corriere Adriatico aveva raccontato che, con quei soldi, avrebbe voluto comprare una casa per la famiglia. Non aveva intenzione di lasciare gli studi né di stravolgere le proprie abitudini. Poi, a pochi giorni dalla vincita, l’incidente.