Il comunicato di professori e personale Ata chiede ai dirigenti di evitare sanzioni e denunce. La preside aveva proposto di anticipare la cogestione, ma gli studenti hanno rifiutato

«Il dialogo, non la punizione, deve essere la risposta della scuola». È l’appello lanciato dai docenti e dal personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) del liceo Agnesi di Milano, che hanno approvato a larghissima maggioranza un testo di solidarietà alle ragioni delle occupazioni studentesche di questi giorni. Gli insegnanti riconoscono le varie criticità sollevate dai ragazzi, a partire dalla carenza di finanziamenti per la scuola pubblica e dalle condizioni degli edifici, fino alla scarsa valorizzazione economica e sociale del personale scolastico. Problemi che, scrivono, «chi vive la scuola ogni giorno conosce bene».

Il documento firmato da prof e personale Ata

Nel documento, i firmatari condividono anche l’idea di scuola rivendicata dagli studenti, in particolare quanto riguarda il desiderio che le lezioni siano anche «laboratori di pace» in questo momento storico caratterizzato da vari conflitti internazionali. Per questo lanciano un appello. «Chiediamo quindi ai Dirigenti Scolastici, all’Ufficio Scolastico Territoriale e alle istituzioni cittadine di non ricorrere a denunce, sanzioni disciplinari, interventi delle forze dell’ordine sproporzionati. Il dialogo, non la punizione, deve essere la risposta della scuola», scrivono nel documento. «Tutti i colleghi e il personale Ata si faccia promotore di momenti di confronto con gli studenti, senza timore e senza ambiguità. Perché una scuola che ha paura dei suoi studenti ha già smesso di educare», concludono.

L’ondata di occupazioni studentesche

Una nuova ondata di occupazioni studentesche sta attraversando le scuole, da Milano a Roma e Torino, anche in vista della mobilitazione nazionale del 20 novembre. Nel capoluogo lombardo la protesta ha coinvolto, tra gli altri, i licei Parini, Bottoni, Volta, Agnesi e Vittorio Veneto, oltre agli istituti Molinari e Cremona-Zappa. Al centro delle rivendicazioni ci sono gli scarsi finanziamenti all’istruzione, le condizioni degli edifici scolastici, il carovita e la contrarietà alle politiche di riarmo. Le occupazioni hanno suscitato reazioni differenti tra i dirigenti scolastici. Al Bottoni la preside Giovanna Mezzatesta in una lettera ha riconosciuto le ragioni degli studenti e proposto un documento condiviso da presentare al ministero. Al Vittorio Veneto, invece, il dirigente ha segnalato danni all’edificio e annunciato provvedimenti disciplinari.

Anche nel resto d’Italia non sono mancati interventi delle forze dell’ordine e denunce. A Roma le occupazioni hanno interessato oltre dieci istituti, tra cui il Montale, l’Enriques, il Visconti e il Socrate. Al Nomentano è stato lo stesso collettivo studentesco a sporgere denuncia dopo un’incursione di estranei. A Bologna, al liceo Minghetti, il preside ha presentato una denuncia contro ignoti durante i nove giorni di occupazione. Più tesa la situazione a Torino, dove all’istituto Santorre di Santarosa la vicepreside e due dipendenti sono rimasti feriti durante l’ingresso degli occupanti. Anche in questo caso è stata presentata una denuncia e sono scattati gli accertamenti della Digos