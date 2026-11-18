L'uomo, rintracciato negli Usa, ha inviato una Pec anche all’Ambasciata italiana a Washington denunciando il furto di identità digitale. Come si sono mossi gli inquirenti italiani con l'Fbi

C’è una prima svolta nelle indagini sugli allarmi bomba che l’11, il 12 e il 16 novembre hanno colpito oltre 10mila istituti scolastici in tutta Italia – inclusi molti plessi della provincia di Napoli – costringendo all’evacuazione più di 300 scuole. La Polizia postale, grazie alla cooperazione internazionale, è riuscita a rintracciare negli Stati Uniti l’utilizzatore dello pseudonimo “Mikhail Andropov“, la firma con cui erano state rivendicate quasi tutte le email minatorie. L’uomo, tuttavia, è risultato del tutto estraneo all’invio dei messaggi: qualcuno gli avrebbe rubato l’identità digitale.

La firma e il significato dei simboli

Quasi tutte le mail di minaccia erano siglate da un sedicente leader del cosiddetto “Vilayat del Misoginistan“. Una firma costruita mescolando riferimenti estremisti e provocatori: “Andropov” richiama l’ex capo del KGB sovietico; “Vilayat” è un termine della propaganda jihadista usato per indicare il controllo armato di una provincia; “Misoginistan” rimanda invece alla sottocultura radicale misogina russa dello “Stato Maschile”.

La Pec e la pista americana

La svolta è arrivata grazie al lavoro del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) di Napoli che, coordinato dalla Procura partenopea, ha analizzato una Pec inviata anche all’Ambasciata italiana a Washington. Nel messaggio, il mittente – identificato con le iniziali G.B. – denunciava il furto della propria identità digitale. L’uomo spiegava di risiedere negli Stati Uniti, di usare da tempo in rete il nickname “Mikhail Andropov” per ragioni di sicurezza personale e di essere stato contattato sui social da diversi studenti italiani allarmati per le minacce alle scuole, dichiarandosi completamente estraneo alla vicenda.

L’audizione con l’Fbi a Phoenix

Attivati i canali internazionali tramite lo Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno), gli investigatori italiani e statunitensi hanno localizzato G.B. a Phoenix, in Arizona. Ascoltato dagli agenti dell’Fbi e dal personale italiano, l’uomo ha confermato di essere l’autore della Pec inviata a Washington e a Napoli e di usare effettivamente quello pseudonimo online.

Gli accertamenti dell’Fbi hanno confermato la sua totale estraneità al massiccio invio delle email minatorie. Le indagini della Polizia postale proseguono ora sotto il coordinamento dell’Autorità giudiziaria per risalire ai veri responsabili dell’attacco informatico, ricostruire l’origine tecnica dei messaggi e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.

(Foto di Clint Patterson su Unsplash)