La Procura per i minorenni indaga sul caso di cyberbullismo. Il preside aveva denunciato il caso a ottobre e sospeso per cinque giorni l'alunno coinvolto. Accertamenti anche sui dispositivi di altri alunni

Le fotografie di alcune studentesse del liceo Minghetti di Bologna sarebbero state manipolate con l’intelligenza artificiale e successivamente condivise con altri compagni attraverso la piattaforma Discord. Un caso di presunto cyberbullismo sul quale la Procura per i minorenni di Bologna ha aperto un fascicolo d’indagine. I carabinieri hanno svolto una serie di perquisizioni nei confronti di uno studente sospettato di aver caricato e inviato i file sulla piattaforma digitale. Le verifiche hanno interessato anche cellulari e pc di altri alunni che sarebbero entrati in possesso delle immagini.

L’intervento del preside

Il caso era scoppiato a metà ottobre, quando il dirigente scolastico Roberto Gallingani aveva presentato denuncia ai carabinieri e avviato un procedimento disciplinare nei confronti dello studente ritenuto responsabile della diffusione delle fotografie. Il ragazzo era stato sospeso per cinque giorni, una decisione che non aveva soddisfatto una parte della comunità scolastica. Studenti e genitori avevano chiesto la sua espulsione.

Si attende l’esito delle indagini

Intanto, la scuola attende ulteriori chiarimenti sull’esito delle indagini. «Nell’ambito del procedimento disciplinare aperto non sono giunte evidenze all’esito delle perquisizioni su tale materiale pornografico», ha spiegato Gabriele Bordoni, avvocato al quale si è rivolto il preside. Il legale ha quindi presentato una richiesta di accesso agli atti della Procura per i minorenni per verificare le informazioni ricevute dal dirigente sul caso. «Accesso che autonomamente il dirigente non avrebbe potuto fare prima, poiché non è parte offesa nell’indagine», ha precisato Bordoni. Una volta acquisita la documentazione, saranno valutate eventuali iniziative a tutela della scuola.