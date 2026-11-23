Sarebbe stata valutata il 24 novembre la domanda dell'uomo, iscritto alla facoltà di Fisica, da tempo in sciopero della fame perché chiedeva un alloggio per poter studiare. Senza fissa dimora, era tornato da alcuni mesi dall'Olanda. Cosa raccontano di lui gli studenti che lo hanno conosciuto

Alessandro Ingusci, 58 anni, è stato trovato morto in una tenda di fortuna sotto la Minerva, all’Università La Sapienza di Roma. Era rientrato in Italia a giugno, dopo molti anni passati in Olanda, e si era iscritto a Fisica. Lo raccontano al Corriere della Sera alcuni studenti che, nelle scorse settimane, avevano dormito con lui nelle tende per protestare contro le politiche del governo sull’emergenza abitativa. Sono ancora sotto choc per una vicenda che, dicono, «si è consumata sotto gli occhi di tutti». Secondo le stesse fonti, a settembre Ingusci aveva avuto un infarto, «per altro non il primo», aggiungono alcuni amici, che parlano di un «segnale inequivocabile di una situazione ormai critica».

La morte il giorno prima della pratica per l’alloggio

Sempre secondo gli studenti, nei mesi scorsi Ingusci aveva provato a partecipare a un bando di DiscoLazio, l’ente regionale per il diritto allo studio. La domanda era stata respinta perché non aveva Spid, Tessera sanitaria e Carta d’identità elettronica. Nemmeno l’intervento dell’ateneo, che avrebbe potuto fornire credenziali temporanee, sarebbe riuscito a sbloccare la pratica. Attraverso la sua facoltà si era aperto uno spiraglio per un altro bando DiscoLazio, destinato a persone con disabilità. In parallelo si era mossa anche l’assessorato al Sociale del Comune di Roma che, dopo un primo contatto difficile, aveva individuato una possibile soluzione, da visionare insieme a Ingusci la mattina di martedì 24 novembre.

Lo sciopero della fame scritto sulla lavagna

Ingusci aveva annunciato lo sciopero della fame sulla lavagna di un’aula della Sapienza. «Mi chiamo Alessandro Ingusci e sono uno studente del primo anno di Fisica», aveva scritto. «Mi stanno negando i miei diritti: diritto allo studio, diritto ad avere accesso ai posti letto e allo studentato. Ho 58 anni, sono invalido civile al 50 per cento, ho una capacità riduttiva dal 34 al 74 per cento. Dormo in tenda. E oggi inizio il mio sciopero della fame!». A metà ottobre, in un post sui social, un suo conoscente, Marco Carnevale, lo aveva descritto come «un creativo romano rientrato in città da pochi mesi» che stava «passando il momento peggiore della sua vita». Carnevale ricordava un grave infarto avuto anni prima e un secondo, una decina di giorni prima del post, superato con un breve ricovero all’ospedale Santo Spirito. Ingusci, scriveva, era costretto a vivere in strada con «la sola protezione di qualche cartone da imballaggio» e senza un posto sicuro dove lasciare le sue cose, ma di giorno frequentava l’università per dare una prospettiva agli studi di fisica. L’appello era rivolto a chiunque potesse ospitarlo, «anche per un breve periodo, anche su un divano».

Alessandro Ingusci annuncia sciopero della fame per mancanza alloggio su una lavagna alla Sapienza

Il video diffuso dopo la morte

Dopo la notizia della morte, sui profili social di Welcome to favelas è stato pubblicato un video in cui ci sarebbe Ingusci mentre litiga con un addetto alla sicurezza dell’ateneo. Nelle immagini il 58enne è steso a terra, mentre un’altra persona lo blocca nel tentativo di calmarlo, invitandolo a stare fermo e a non dimenarsi.