Da tempo l'uomo aveva chiesto l'assegnazione di un alloggio e si era accampato sotto la Minerva per protestare con gli altri studenti per il caro-affitti. Già malato di cuore, non avrebbe mai accettato l'aiuto dei volontari della Caritas. La denuncia degli studenti e il cordoglio dell'ateneo

Era iscritto alla facoltà di Fisica e da settimane aveva avviato lo sciopero della fame Alessandro Ingusci, l’uomo di 58 anni trovato morto nel cortile antistante la statua della Minerva, all’interno della Città Universitaria della Sapienza di Roma, dove nelle ultime settimane viveva in una tenda assieme a quelle di altri studenti in protesta per il caro-affitti. L’ultima volta era stato visto nel weekend, come riporta Repubblica, secondo cui in passato aveva avuto già due infarti.

Perché viveva in tenda e faceva lo sciopero della fame

Aveva avviato lo sciopero della fame per denunciare di non riuscire ad accedere ai sussidi e agli alloggi previsti per il diritto allo studio. Aveva presentato domanda a DiSCo Lazio, l’ente per il diritto allo studio, per un posto alloggio. La prima richiesta era stata respinta perché inviata oltre i termini, mentre la seconda risultava ancora in lavorazione. In attesa di una risposta aveva scelto di accamparsi nell’ateneo, trasformando la sua situazione in una protesta pubblica. Nei messaggi e negli appelli diffusi nelle ultime settimane scriveva: «Mi stanno negando i miei diritti, il diritto allo studio». Spiegava inoltre di non avere né un alloggio né un sostegno economico sufficiente per mantenersi e proseguire gli studi.

Cosa si sa sulle cause della morte

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi di rito. La dinamica e le cause del decesso sono al vaglio degli inquirenti. Non si esclude che le condizioni di salute, già precarie e aggravate dalla vita all’aperto e dal digiuno di protesta, abbiano avuto un ruolo nella tragedia. Secondo la denuncia sui social del collettivo studentesco Cambiare rotta, Ingusci «studente e cardiopatico pretendeva giustamente il posto in studentato che gli spettava di diritto e aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame silenzioso (cioè rifiutando attenzione mediatica e delle realtà politiche) per avere risposte. Rifiutava Caritas e simili perché voleva difendere la sua dignità e autonomia».

La reazione rettrice uscente Polimeni

La rettrice Antonella Polimeni e la comunità della Sapienza hanno espresso profondo dolore «per la scomparsa di una persona che, in questi giorni, sostava tra gli spazi di Fisica e all’interno della Città universitaria». Il pensiero dell’ateneo, ha aggiunto, va a chi lo ha conosciuto e gli è stato vicino. Polimeni ha spiegato che nei giorni scorsi le strutture universitarie avevano avuto più confronti diretti con lui, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti, in un percorso che aveva portato a individuare e proporre «soluzioni concrete di accoglienza e sostegno». La Sapienza assicura piena collaborazione alle autorità per chiarire le circostanze del decesso, nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza della sua vicenda.

La lettera della rettrice della Sapienza agli studenti

Un minuto di silenzio in ricordo di Alessandro

Care Studentesse e cari Studenti,

care Colleghe e cari Colleghi

la nostra Comunità è stata colpita in queste ore da una notizia profondamente dolorosa: la scomparsa di Alessandro, uno studente che attraversava da tempo una difficile situazione di precarietà abitativa e che, nelle ultime settimane, aveva frequentato gli spazi di Fisica e della Città universitaria.

È una perdita che ci addolora profondamente e che ci invita, prima di ogni altra considerazione, a fermarci nel rispetto della vita e della dignità di una persona. Il mio pensiero, insieme a quello dell’intera Comunità Sapienza, è rivolto a quanti hanno conosciuto Alessandro, lo hanno incontrato e gli sono stati vicini.

Nei giorni scorsi, le strutture universitarie hanno avuto ripetute interlocuzioni dirette con Alessandro e si sono concretamente attivate, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali, per individuare e proporre soluzioni di accoglienza e sostegno. Nel rispetto della riservatezza della sua vicenda e degli accertamenti necessari a chiarire le circostanze del decesso, l’Ateneo assicura la propria piena collaborazione con le autorità competenti.

In questo momento di dolore, desidero invitare tutte e tutti voi a osservare un minuto di silenzio, all’inizio delle lezioni di domani, martedì 24 novembre, come segno di rispetto, di vicinanza e di partecipazione al dolore per la sua scomparsa.

Un momento di raccoglimento al quale invito idealmente a unirsi anche tutte le colleghe e tutti i colleghi impegnati nelle diverse attività dell’Ateneo, affinché l’intera Comunità Sapienza possa condividere, nel silenzio, il ricordo di Alessandro.

La Rettrice

Antonella Polimeni

Gli studenti di Sapienzafutura sulla morte di Ingusci

«La storia di Alessandro ci ricorda quanto il diritto allo studio sia strettamente legato anche al diritto a una casa e a una vita dignitosa – scrivono in una storia su Instagram gli studenti di Sapienzafutura – Ma la precarietà abitativa non si combatte soltanto con i bandi: servono procedure realmente inclusive e alla portata di tutti. Non è accettabile che chi già vive in una condizione di fragilità debba affrontare un percorso a ostacoli burocratici. Se la burocrazia finisce per limitare i diritti invece di garantirli, come può chi si trova all’ultimo gradino della scala sociale avere davvero le stesse opportunità degli altri?».