Un ordine del giorno unitario demanda il tutto a un tavolo di confronto con la filiera editoriale e il mondo dell'istruzione prima di far scattare gli obblighi. Ecco perché la norma, invisa dai forzisti, rischia di arenarsi

Frenata della maggioranza sulle nuove norme relative ai libri di testo digitali. I partiti di governo hanno sottoscritto un ordine del giorno unitario al decreto scuola che ridisegna tempi e perimetro di applicazione degli ebook, puntando all’apertura di un tavolo di confronto con la filiera editoriale e il mondo dell’istruzione prima di far scattare gli obblighi.

Il documento impegna innanzitutto l’esecutivo ad avviare tempestivamente un confronto tecnico con le associazioni degli editori e con i rappresentanti del settore scolastico, intervenendo poi in modo differenziato sui diversi gradi di istruzione.

Ebook, cosa cambia in base al grado scolastico

L’ordine del giorno traccia una linea netta tra i vari cicli di studio, demandando al prossimo decreto Milleproroghe gli interventi normativi necessari per far slittare l’entrata in vigore delle misure. Per le scuole superiori e università viene chiesto un margine temporale più ampio per l’adeguamento, prevedendo sempre nel Milleproroghe la possibilità per gli editori di applicare le nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore della norma. Per le primarie c’è l’esclusione completa dall’applicazione della norma. La maggioranza motiva lo stop ricordando che alle elementari i libri di testo sono già forniti gratuitamente alle famiglie. L’entrata in vigore dell’obbligo alle scuole medie viene subordinata alla chiusura del tavolo tecnico. Per dare tempo al confronto, il governo è impegnato a inserire nel prossimo Milleproroghe un differimento dei termini.