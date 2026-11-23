Il bando per la scuola è atteso per il prossimo dicembre. Quali sono i requisiti per accedere al concorso e come sono distribuiti i posti: cosa c'è da sapere sul prossimo concorso per docenti

Arriva il quarto concorso ordinario per la scuola dopo il via libera del ministero dell’Istruzione al piano di assunzioni per il prossimo biennio, quando il dicastero guidato da Giuseppe Valditara prevede un potenziale di assunzione di circa 37mila docenti. La procedura per il 2027 riguarda 13.868 posti in totale per gli insegnanti che appartengono alle classi di concorso e alle tipologie di posto per cui le graduatorie sono esaurite. Per la scuola dell’infanzia e òa primaria i posti riservati sono 7.668, tra posto comune e sostegno. Per la secondaria sono 6.200, solo su posto comune.

Perché non c’è il sostegno alle superiori e alle medie

Per la secondaria di primo e secondo grado il concorso non prevede posti di sostegno. Come ricorda Orizzonte scuola, le graduatorie già costituite dovrebbero bastare a coprire le assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 2027/28. Resta possibile partecipare con riserva per chi conseguirà l’abilitazione, oppure la specializzazione sul sostegno, entro il 31 dicembre 2026. La riserva si scioglie tra il 14 dicembre 2026 e il 4 gennaio 2027.

Concorso docenti 2027, i requisiti per infanzia e primaria su posto comune

Come ricorda Orizzonte Scuola, i requisiti di accesso al concorso docenti 2027 per infanzia e primaria hanno carattere strutturale e sono fissati dal dm 206/2023. Per i posti comuni serve l’abilitazione ottenuta con la laurea in Scienze della Formazione Primaria, nella versione quadriennale o LM85bis, oppure un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. In alternativa è valido il diploma magistrale con valore di abilitazione, o il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, purché ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002. Per la primaria il titolo deve arrivare dai corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro il 1997-1998, compreso il diploma linguistico previsto dalla circolare ministeriale 27 del 1991. Per l’infanzia valgono gli stessi termini, con in più i corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale.

Sostegno e partecipazione con riserva: cosa serve

Per i posti di sostegno bisogna avere il titolo di specializzazione conseguito secondo la normativa vigente, oppure un titolo di specializzazione ottenuto all’estero e riconosciuto in Italia. Resta da chiarire la partecipazione con riserva, che sarà regolata dal bando. Potrebbe riguardare chi sta ancora conseguendo la specializzazione sul sostegno o la laurea in Scienze della Formazione Primaria. Rientrerebbero anche i candidati con titolo estero in attesa del riconoscimento e, per il sostegno, chi ha rinunciato al riconoscimento e sta frequentando il percorso Indire per sanare il titolo.

Come sarà la prova scritta

Il test dura 100 minuti, con tempi aggiuntivi e ausili nei casi previsti dalla normativa. Comprende 50 quesiti, ciascuno con quattro opzioni di risposta di cui una sola esatta, somministrati in ordine casuale. Dieci domande riguardano l’ambito pedagogico, quindici quello psicopedagogico (inclusione compresa) e quindici quello metodologico-didattico (valutazione compresa). A queste si aggiungono cinque quesiti di lingua inglese a livello B2 e cinque sulle competenze digitali, cioè sull’uso didattico di tecnologie e dispositivi elettronici. Lo scritto vale al massimo 100 punti e si supera con almeno 70 punti. Passano però solo i candidati che rientrano nel triplo dei posti messi a bando per quella classe di concorso nella regione, compresi quelli con lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso.

La prova orale: lezione simulata e inglese

Anche l’orale si supera con almeno 70 su 100 e valuta le competenze disciplinari e didattiche. Nelle classi di concorso che prevedono una prova pratica, questa si svolge dentro l’orale. Il candidato tiene una lezione simulata, per dimostrare di saper progettare la didattica anche con tecnologie e dispositivi multimediali. Per i posti di sostegno l’attenzione va soprattutto agli obiettivi di inclusione scolastica. Infine la commissione verifica comprensione e conversazione in inglese, almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento.