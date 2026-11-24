Sei istituti paritari e una rete di società per aggirare la perdita del riconoscimento del ministero. L'inchiesta, che conta 32 indagati, è partita da alcune anomalie nelle iscrizioni di una scuola di Boscoreale

Per prendere il diploma bastava pagare. Non era necessario seguire le lezioni nè mettere piede in classe. In soli quattro anni, tra il 2022 e il 2025, circa 5.900 persone provenienti da tutta Italia avrebbero ottenuto così il proprio titolo di studio. Al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza ci sono sei istituti scolastici paritari tra Torre Annunziata e l’area vesuviana. La procura della città ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per quasi 7 milioni di euro nei confronti di 32 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere e falsificazione di atti pubblici.

Il sistema delle scuole paritarie

Sarebbero tredici le società che, alternandosi, avrebbero gestito i sei istituti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quando una scuola perdeva i requisiti per la parità scolastica, gli indagati avrebbero costituito una nuova società, ottenendo nuovamente il riconoscimento da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito. In questo modo sarebbero riusciti a portare avanti l’attività e a rilasciare migliaia di diplomi in cambio di denaro, anche a chi non aveva mai frequentato le lezioni.

I sospetti sul numero degli studenti

L’indagine era partita da una scuola paritaria di Boscoreale, nel Napoletano. Ad attirare l’attenzione dei finanzieri erano state alcune anomalie nel numero degli studenti e nei rapporti di lavoro del personale non docente. Da lì gli accertamenti si sono estesi alla regolarità dei titoli di studio rilasciati e alla gestione degli altri istituti. In tutto la procura contesta 46 reati. La stessa organizzazione avrebbe anche certificato rapporti di lavoro inesistenti con docenti e personale ATA per far maturare il punteggio per le graduatorie di merito nelle scuole pubbliche. Il provvedimento riguarda 14 società e somme di denaro per 6.937.663 euro, ritenute il profitto delle attività illecite. Tra i beni sequestrati c’è anche un’auto da 168mila euro intestata a una delle scuole.