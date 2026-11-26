Ariel Velasquez-Morales era destinatario di un decreto di espulsione dal 2014, ma era rimasto negli Stati Uniti senza regolarizzare la propria posizione. La scoperta degli agenti federali: che fine farà la somma vinta

Aveva vinto un milioni di dollari alla lotteria del Massachussets, ma per il salvadoregno Ariel Velasquez-Morales non c’è stato tempo di festeggiare. Il ragazzo, un immigrato irregolare arrivato negli Stati Uniti nel 2013, è stato individuato dall’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ed è stato arrestato.

Come è stato identificato Velasquez-Morales

Stando alla ricostruzione degli agenti, Velasquez-Morales aveva comprato in un negozio a East Boston un gratta e vinci da 10 dollari del gioco «$2,000,000 50X Cashword» e, indovinando undici parole della prima griglia, aveva centrato il premio da un milione. La lotteria statale aveva diffuso la foto celebrativa con l’assegno simbolico, che aveva fatto il giro dei social. La diffusione delle immagini ha portato al suo arresto insieme a un altro dettaglio: per incassare il denaro l’uomo aveva scelto il pagamento in un’unica soluzione pari a 650 mila dollari al lordo delle tasse, facilitando all’ICE la sua identificazione.

Perché il ragazzo non poteva restare negli Usa

Martedì 24 novembre gli agenti federali hanno fermato Velasquez-Morales a East Boston e lo hanno trattenuto in custodia in attesa dell’espulsione dagli Stati Uniti, rivendicando l’operazione sui social con il messaggio «La fortuna è finita». Stando alle autorità federali, «era entrato illegalmente nel Paese nel 2013, durante l’amministrazione Obama». Gli agenti della Polizia di Frontiera (U.S. Border Patrol) del Texas «gli avevano notificato l’obbligo di comparire davanti a un giudice dell’immigrazione, rilasciandolo poi nel territorio statunitense e fornendogli un elenco di enti che offrono assistenza legale gratuita». Nell’aprile 2014 era stato emesso un ordine di espulsione a suo carico, ma l’uomo era rimasto nel Paese senza regolarizzare la propria posizione.

Che fine farà la somma vinta dal ragazzo

Sul piano regolamentare, la lotteria del Massachusetts non richiede cittadinanza o status legale per giocare e riscuotere la somma vinta: bastano la maggiore età (almeno 21 anni) e la presenza fisica nello Stato al momento dell’acquisto. Resta invece incerto come Velasquez-Morales potrà gestire o trasferire la somma incassata una volta avviata la procedura di allontanamento dal Paese.