Secondo un'analisi di Ixè, il 50% degli intervistati chiede un cambio radicale nel modo in cui viene amministrata la città. Alle primarie del centrosinistra l'ex direttore di Repubblica parte favorito

Due milanesi su tre bocciano l’operato del sindaco Giuseppe Sala. A rivelarlo è il sondaggio «Monitor Milano. Clima politico e tendenze», realizzato dall’Istituto Ixè. I risultati, riportati dal quotidiano Il Giorno, fotografano un clima di crescente insoddisfazione nei confronti dell’attuale amministrazione comunale, su cui il 57% degli intervistati dichiara di avere poca (34,2%) o nessuna fiducia (23%). Il dato più negativo è quello che riguarda direttamente il primo cittadino: il 66% dei milanesi manifesta poca (33,8%) o nessuna fiducia (32,4%) in Beppe Sala, mentre soltanto il 34% esprime un giudizio favorevole.

Il giudizio negativo su Sala e sulla giunta

Secondo l’analisi di Ixè, l’insoddisfazione dei milanesi non riguarda soltanto gli elettori delle forze di destra e centrodestra, attualmente all’opposizione. Oltre un terzo degli elettori che oggi si riconoscono nel centrosinistra manifesta infatti un’opinione non positiva sull’operato dell’amministrazione. Quasi la metà degli intervistati (il 48,9%) ritiene che Milano abbia bisogno di un cambiamento radicale nel modo in cui viene amministrata. Il 41,3% preferirebbe intervenire con alcune migliorie, senza una trasformazione complessiva, mentre il 5,2% rimanente ritiene che si debba proseguire sulla strada attuale.

Primarie del centrosinistra, Calabresi davanti a Majorino

I risultati del sondaggio Ixè confermano quanto il tema della discontinuità rispetto all’esperienza amministrativa di Sala possa diventare centrale nella prossima campagna elettorale. Una questione che attraversa anche il centrosinistra, dove da tempo si discute dell’opportunità di individuare un candidato capace di segnare una fase nuova rispetto all’attuale amministrazione. Il sondaggio di Ixè dedica una parte proprio alle primarie del centrosinistra, con due nomi che spiccano su tutti gli altri. Alla domanda su chi, indipendentemente dalle preferenze personali, abbia maggiori probabilità di vincere le primarie, il 56,3% indica il giornalista Mario Calabresi. Al secondo posto si colloca Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, con il 30,7%. Più distanti gli altri nomi presi in considerazione: la vicesindaca Anna Scavuzzo si ferma al 5,2%, l’assessore del Municipio 1 Lorenzo Pacini al 2,3%, mentre l’assessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte raccoglie lo 0,4%.

Foto copertina: ANSA/Mourad Balti Touati | Giuseppe Sala, sindaco di Milano, durante gli stati generali dei trasporti 2.0 a Palazzo Lombardia a Milano, 19 novembre 2026