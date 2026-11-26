Al centro della polemica il nome scelto per l'abete "Albero del Dono" che sarà acceso in anticipo venerdì 4 dicembre

Si accende la polemica a Milano sul tradizionale albero di Natale che verrà acceso il 4 dicembre in piazza Duomo. A far discutere è soprattutto il nome scelto per l’abete natalizio: Albero del Dono. Il tema è stato rilanciato da Fratelli d’Italia, che ha accusato il Comune di aver tolto la parola “Natale”. «Sala censura le nostre tradizioni» ha detto la vicecoordinatrice cittadina di FdI, Deborah Dell’Acqua. Ad attaccare Sala ci ha pensato anche il segretario della Lega Matteo Salvini che sul suo profilo Instagram parla di «cancellazione del Natale» e commenta: «Nella Milano del sindaco Sala lo vogliono chiamare “Albero del Dono”. Sperando di non offendere nessuno, noi continuiamo a chiamarlo Albero di Natale».

La replica di Sala

«È una polemica meschina – ha replicato il sindaco di Milano Beppe Sala – e anche un po’ ignorante, perché anche nel 2020 si chiamava Albero del Dono. Nel 2020 andava bene e adesso no?». Il nome, spiega Palazzo Marino, deriva dal progetto scelto per quest’anno: tre sponsor sosterranno le attività di tre note realtà del terzo settore che si occupano di persone in difficoltà. Il sindaco ha poi alzato i toni nei confronti dei critici. «Se vogliono fare un confronto con me sul valore del cristianesimo sono più che disponibile» ha detto Sala. Il primo cittadino ha poi chiamato in causa anche Dell’Acqua: «Era a messa? Ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Si faccia avanti, venga a trovarmi e ne discutiamo».

La polemica di Dell’Acqua

Alle parole di Sala ha risposto la vicecoordinatrice cittadina di FdI. «Non sapevo – ha detto Dell’Acqua in una nota – che per esercitare il diritto di critica nei confronti del sindaco di Milano fosse necessario esibire un attestato di frequenza alla messa domenicale». «Accolgo volentieri – prosegue – l’invito del sindaco Sala a un confronto, ma gli ricordo che la fede appartiene alla sfera personale e che non spetta al primo cittadino misurare la cristianità dei suoi interlocutori. Non ho la pretesa di impartire lezioni di cristianesimo a nessuno, così come non ritengo di doverne ricevere dal sindaco». «La questione che ho sollevato – conclude Dell’Acqua – è culturale, identitaria e istituzionale. Sarò lieta di incontrare il sindaco e mi auguro che sarà anche l’occasione per confrontarci sulle tante altre questioni che riguardano Milano e sulle quali, da tempo, chiediamo ascolto».