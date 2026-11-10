Ultime notizie BolletteSicurezza informaticaUcraina
ATTUALITÀBeppe SalaInchiesta urbanistica MilanoInchiesteMilanoStefano Boeri

Inchiesta urbanistica a Milano, la Procura chiede l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella

10 Novembre 2026 - 13:52 Cecilia Dardana
inchiesta urbanistica milano sala manfredi boeri
La proposta di proscioglimento dei pm riguarda anche l'ex assessore Tancredi e i vertici della Commissione paesaggio. Al centro del fascicolo anche il progetto del Pirellino: a vario titolo erano ipotizzati corruzione, induzione indebita e falso ideologico
Google Preferred Site

La Procura di Milano ha formalmente chiesto l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, per l’architetto Stefano Boeri e per il Ceo del gruppo immobiliare Coima, Manfredi Catella, tutti iscritti nel registro degli indagati nell’ambito della maxi-inchiesta sulla gestione dello sviluppo urbanistico nel capoluogo lombardo. L’istanza di proscioglimento avanzata dai magistrati della procura milanese interessa anche l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e l’ex componente dell’organismo consultivo Alessandro Scandurra.

Il procedimento giudiziario, che nell’estate del 2025 era sfociato in una serie di misure restrittive poi integralmente revocate e annullate dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione, accendeva i fari su diverse grandi trasformazioni edilizie della città, tra cui il piano di riqualificazione del Pirellino di via Melchiorre Gioia. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo dagli inquirenti erano di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e falso ideologico.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Quanto è costata (al centrodestra) la casa di Fini a Montecarlo

2.

Il fisico Roberto Cervellati ucciso da un monopattino, il 51enne spiega la fuga: «Stavo chiamando i soccorsi, ma ho visto il sangue»

3.

Legge un romanzo di 700 pagine e ci ritrova la sua vita privata, dal sesso ai problemi con la figlia: una professoressa fa causa e vince

4.

La spiaggia di Cetraro invasa da piccoli pesci: i cittadini arrivano a raccoglierli con bacinelle e scolapasta – Il video

5.

Roberto Cervellati: il fisico che esplorò l’Antartide muore investito da un monopattino

leggi anche

Tutti assolti nel primo processo dell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

inchiesta urbanistica milano sentenza assoluzione
ATTUALITÀ
Di Alessandro D’Amato

Inchiesta urbanistica, arriva il primo ordine di demolizione. Il Comune di Milano boccia il progetto di via Fauchè: «Non è una ristrutturazione»

palazzo via fauchè milano inchiesta urbanistica
ATTUALITÀ
Di Cecilia Dardana

Inchieste urbanistica Milano, la Cassazione smonta le accuse su Manfredi Catella: «Nessun indizio che provi la corruzione»

manfredi catella cassazione urbanistica corruzione
ATTUALITÀ
Di Alba Romano

Inchiesta urbanistica, sequestrati due edifici in costruzione della torre Unico-Brera di Milano: «Trucco sulle parole per aggirare le regole»

Inchiesta urbanistica, sequestrati due edifici in costruzione della torre Unico-Brera di Milano: «Trucco sulle parole per aggirare le regole»
ATTUALITÀ
Di Alba Romano