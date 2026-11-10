Inchiesta urbanistica a Milano, la Procura chiede l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella

La proposta di proscioglimento dei pm riguarda anche l'ex assessore Tancredi e i vertici della Commissione paesaggio. Al centro del fascicolo anche il progetto del Pirellino: a vario titolo erano ipotizzati corruzione, induzione indebita e falso ideologico

La Procura di Milano ha formalmente chiesto l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, per l’architetto Stefano Boeri e per il Ceo del gruppo immobiliare Coima, Manfredi Catella, tutti iscritti nel registro degli indagati nell’ambito della maxi-inchiesta sulla gestione dello sviluppo urbanistico nel capoluogo lombardo. L’istanza di proscioglimento avanzata dai magistrati della procura milanese interessa anche l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e l’ex componente dell’organismo consultivo Alessandro Scandurra.

Il procedimento giudiziario, che nell’estate del 2025 era sfociato in una serie di misure restrittive poi integralmente revocate e annullate dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione, accendeva i fari su diverse grandi trasformazioni edilizie della città, tra cui il piano di riqualificazione del Pirellino di via Melchiorre Gioia. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo dagli inquirenti erano di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e falso ideologico.