Inchiesta urbanistica, la procura sequestra un palazzo in zona Brera

Nel capitolo di inchiesta 27 indagati. I reati ipotizzati sono abusi edilizi e falso

Nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell’urbanistica a Milano. Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso – due edifici di 4 e 11 piani – in via Anfiteatro. La costruzione insiste su un’area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani. In questo capitolo di inchiesta, che riguarda abusi edilizi e ipotizza anche il falso, ci sono 27 indagati. Il caso era già spuntato negli atti dei pm.

Il sequestro

al centro del sequestro preventivo, disposto dal gip Mattia Fiorentini, su richiesta dei pm Petruzzella, Filippini e Clerici, con l’aggiunto Tiziana Siciliano, c’è il progetto immobiliare Unico-Brera in via Anfiteatro 7, di cui si era già parlato in alcuni atti delle indagini. In particolare, nel filone che lo scorso marzo aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della Commissione Paesaggio Giovanni Oggioni e a una interdittiva per l’architetto Marco Cerri. Tra le contestazioni nel sequestro, oltre alla violazione delle normative urbanistiche, ancora una volta il capitolo della sottostima degli oneri di urbanizzazione e un presunto illecito aumento delle cubature e dei volumi della torre in via di realizzazione.