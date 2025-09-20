Genzano (Roma), gli ex alunni che entrano a scuola per picchiare il compagno “colpevole”di essere stato promosso

La denuncia ai carabinieri

Due ex alunni del liceo scientifico Vailati di Genzano hanno aggredito un ex compagno di scuola. Perché è stato promosso e non li ha più frequentati. I due, secondo quanto racconta Il Messaggero, hanno fatto irruzione in aula. E hanno aggredito e picchiato lo studente 15enne. Il quale è figlio di una prof dello stesso istituto.

L’inganno

I due sono entrati ingannando il bidello e dicendogli che volevano salutare i vecchi professori. Uno dei due era considerato un bullo e una testa calda. Poi si sono introdotti nella classe dove si stava svolgendo la lezione di Scienze, hanno salutato la vittima e poi uno dei due l’ha aggredita mentre l’altro riprendeva la scena con il telefonino. Poi un altro studente ha aiutato la vittima, che aveva un occhio nero ed escoriazioni al naso e al volto. «Siamo scioccati, sconvolti. Erano compagni di classe l’anno scorso, ma dei due ne conoscevamo uno solo perché veniva a studiare a casa nostra e mio figlio, qualche volta, lo aveva frequentato anche fuori. Poi si sono allontanati e dopo la fine dell’anno si sono persi di vista. Siamo comunque sinceramente dispiaciuti, conosciamo anche i genitori di uno dei due aggressori, sono delle brave persone», ha detto al quotidiano il padre della vittima.

La querela

Oggi la querela finirà sul tavolo dei carabinieri. Insieme alla denuncia della scuola per invasione di edificio e aggressione. Il giovane picchiato è stato accompagnato dai genitori al vicino ospedale del posto e medicato con una prognosi di una decina di giorni.