L'analisi delle intenzioni di voto secondo Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere. Fratelli d’Italia scende al 26% e il Carroccio arretra al 5%, rendendo decisivo il peso di Futuro Nazionale (8%). Nel centrosinistra il balzo del M5S al 15,9% accorcia le distanze dal Pd (19,5%) e riapre la sfida per la leadership della coalizione

Gli scenari internazionali ma anche l’iter della legge di bilancio non avrebbero aiutato il governo nei sondaggi. Secondo la rilevazione di Ipsos Doxa per Il Corriere della Sera il centrodestra rischia di dover far affidamento all’outsider Roberto Vannacci. Non meno complesso il quadro nel Campo largo dell’opposizione, frenato da stalli e divergenze sugli aiuti militari a Kiev e sull’ipotesi di una tassa sui super ricchi, temi rinviati a un confronto diretto tra i segretari.

Il centrodestra frena: FdI e Lega ai minimi, Vannacci resta l’ago della bilancia

Il dato più rilevante del mese riguarda l’arretramento simultaneo dei due principali azionisti della maggioranza. Fratelli d’Italia scende al 26% (-0,7% rispetto a ottobre), toccando il punto più basso mai registrato nelle rilevazioni. È il segnale che le fratture emerse sull’approvazione della legge di bilancio — dal caso degli e-book scolastici alle insoddisfazioni di diverse categorie sociali — iniziano a scalfire, seppur leggermente, la capacità di direzione politica di Giorgia Meloni.

Ancora più critica la situazione della Lega, che scivola al 5% (-0,6%), anch’essa al minimo storico, schiacciata dalle tensioni interne e da una cronica difficoltà di posizionamento. A compensare solo parzialmente queste perdite intervengono i movimenti dell’area moderata della coalizione: Forza Italia segna un lieve incremento portandosi al 6,5%, Noi Moderati sale all’1%, mentre l’esordio nella coalizione di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord di Cateno De Luca vale lo 0,8%.

Nel complesso, il centrodestra tradizionale si ferma al 39,3% dei voti validi. Un perimetro che resta insufficiente per competere da solo, rendendo politicamente inevitabile — ma al contempo esplosivo — il confronto con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, stabile all’8% fuori dal perimetro governativo.

La rimonta del M5S riapre la partita per l’egemonia nel Campo largo

Sul fronte opposto, il Campo largo raggiunge complessivamente il 45,2%, staccando di quasi sei punti il centrodestra tradizionale. Tuttavia, il dato aggregato maschera una mutazione significativa negli equilibri interni all’opposizione.

Il Partito Democratico arretra leggermente al 19,5%, faticando a imporsi come forza egemone della coalizione. A beneficiarne è soprattutto il Movimento 5 Stelle, che balza al 15,9% (+1% su ottobre), toccando il miglior risultato dalle ultime elezioni europee. La strategia di forte visibilità adottata da Giuseppe Conte su temi identitari, secondo quanto analizza Nando Pagnoncelli sul Corriere, come il reddito di cittadinanza, la patrimoniale e la linea pacifista sull’Ucraina sta pagando in termini di consenso, erodendo anche lo spazio di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che cede mezzo punto scendendo al 5,8%. Completano il quadro dell’alleanza +Europa (in crescita dello 0,2% al 2%) e Italia Viva (stabile al 2%). Fuori dai due poli principali, Azione guadagna lo 0,5% e si attesta al 3,5%.

L’aritmetica delle alleanze e la tenuta delle leadership

Se si votasse oggi con l’attuale legge elettorale — in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale — il Campo largo conquisterebbe il premio di maggioranza, mentre il centrodestra potrebbe ribaltare l’esito solo inglobando Futuro Nazionale.

Ma la politica non è pura somma algebrica, e le incognite sui flussi elettorali restano altissime. A destra, un’alleanza organica con Vannacci rischierebbe di provocare una fuga dell’elettorato più moderato. A sinistra, la tenuta del 45,2% dipenderà dalla reale capacità di mobilitazione dell’elettorato pentastellato qualora le primarie di coalizione non incoronassero Giuseppe Conte, o se l’inclusione di Italia Viva dovesse risultare indigesta alla base.

Nel frattempo, gli indici di fiducia restituiscono l’immagine di un Paese in attesa: il gradimento del governo resta inchiodato al 41% (al netto degli indecisi), mentre Giorgia Meloni flette di un solo punto scendendo dal 42% al 41%. Invariato anche il podio dei leader più apprezzati, guidato da Giuseppe Conte davanti a Elly Schlein e Antonio Tajani. Se la premier conserva una leadership numerica indiscussa pur mostrando i primi segnali di affaticamento nella gestione della coalizione, nel centrosinistra l’avanzata del M5S al 15,9% riapre ufficialmente la partita per la guida dello schieramento.