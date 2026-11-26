Domenica 29 novembre le elezioni anticipate indette dopo la crisi in Parlamento sull'emergenza abitativa. Attesa per l'ultimo confronto tv tra i quattro principali candidati

Domenica 29 novembre la Spagna torna alle urne. A poco più di un mese dalla caduta del governo guidato dal socialista Pedro Sánchez, travolto dalle proteste innescate dalla crisi abitativa, e otto mesi prima della scadenza naturale della legislatura, prevista per luglio 2027, i cittadini saranno chiamati a eleggere 350 deputati del Congresso e 209 senatori. Gli ultimi sondaggi danno in testa il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo, leader della destra conservatrice, che però non avrebbe i numeri per governare da solo. Per superare la soglia dei 176 seggi saranno quindi decisive le alleanze, che potrebbero aprire la strada a un governo di coalizione con l’estrema destra di Vox, guidata da Santiago Abascal. Con Vox i popolari governano già in quattro regioni. Uno scenario che, se si concretizzasse, porterebbe l’estrema destra al governo per la prima volta dalla fine del franchismo. Sánchez, però, non si arrende: chiama alla mobilitazione e spera nell’appoggio del Frente Amplio, il “campo largo” spagnolo guidato dall’ex sindaca di Barcellona Ada Colau. Coalizione che unisce postcomunisti, verdi e catalani ed è sostenuta da molti intellettuali e artisti spagnoli. Per questo l’Europa guarda alla Spagna con grande attenzione. Si tratta di un primo test importante in vista delle elezioni che nel 2027 si terranno in altri Paesi europei: Italia, ma anche Francia e Polonia.

Stasera l’ultimo confronto televisivo tra i candidati delle quattro principali forze politiche

La campagna elettorale è agli sgoccioli, sabato è la jornada de reflexión, la giornata di silenzio elettorale che precede il voto. Sánchez tenta gli ultimi affondi. Lunedì ha annunciato un’imposta sui patrimoni oltre i 100 milioni di euro, e martedì il Consiglio dei ministri ha prorogato di un anno la tassa sulle banche. Il Partito popolare attacca: «Campagna disperata di chi sa di aver perso le elezioni». Stasera, giovedì 26 novembre, è in programma l’ultimo confronto televisivo tra i candidati delle quattro principali forze politiche. Oltre a Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo, già protagonisti di un acceso faccia a faccia la settimana scorsa, interverranno il leader di Vox Santiago Abascal e Ada Colau. Al centro del dibattito ci saranno anzitutto la casa e gli affitti, il tema più sentito dagli spagnoli. Si parlerà anche di economia, immigrazione e politica estera. Questi ultimi due temi sono diventati particolarmente sensibili dopo l‘emergenza di Ceuta dello scorso agosto e le conseguenti tensioni con l’Italia, che avevano portato alla chiusura dello spazio Schengen tra i due Paesi.

Perché Pedro Sánchez ha indetto le elezioni anticipate

Pedro Sánchez, al governo dal 2018, aveva annunciato le elezioni anticipate il 5 ottobre, in un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv dal Palazzo della Moncloa, successivo alle sue dimissioni. La decisione era arrivata dopo le proteste esplose in tutto il Paese per la morte di Maricarmen Abascal, una pensionata 87enne sfrattata dalla sua casa di Madrid. A quella vicenda, diventata il simbolo di una crisi abitativa sempre più difficile da ignorare, il governo aveva cercato di rispondere con due decreti legge, che rafforzavano le tutele degli inquilini e introducevano misure sul mercato degli affitti. Il Congresso però li aveva bocciati con i voti di Popolari, Vox e Junts, il partito indipendentista catalano che nel 2023 aveva sostenuto l’investitura di Sánchez. Da qui la decisione di sciogliere le Camere. «Per fare di più abbiamo bisogno della gente, ma dobbiamo avere in Parlamento una maggioranza più ampia», aveva dichiarato il premier. Feijóo aveva esultato: «Finalmente si potrà chiudere questo periodo e aprirne uno migliore». Il leader popolare aveva presentato il voto del 29 novembre come una scelta «tra decadenza o cambio, bugia o cambio, incompetenza o cambio, divisione o cambio, corruzione o cambio». O ancora, tra un «progetto di ambizione personalista» e «un progetto di Paese».

La campagna elettorale: tra emergenza abitativa e accuse di corruzione

Da allora è partita la campagna elettorale, che è stata dominata innanzitutto dall’emergenza abitativa. A sinistra si punta sull’intervento pubblico: centomila alloggi nella proposta socialista, tetti agli affitti ed espropri ai grandi proprietari in quella del Frente Amplio di Ada Colau. A destra si scommette invece sul mercato. I Popolari promettono un milione di case e sgravi fiscali, mentre Vox applica il suo slogan, «prima agli spagnoli», anche all’assegnazione delle case popolari. Proprio la crisi abitativa è stata al centro dell’attacco di Feijóo a Sánchez nel faccia a faccia televisivo della settimana scorsa. Il leader popolare ha accusato il premier socialista di non averla saputa affrontare. Ha poi insistito sugli scandali che hanno coinvolto alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui l’ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos, condannato dalla Corte suprema a 24 anni di carcere per corruzione. Ha citato anche le accuse che riguardano la moglie del premier, Begoña Gómez, rinviata a giudizio per corruzione, e il fratello, condannato per abuso d’ufficio. Gli ha rimproverato infine la gestione dei due gravi incidenti ferroviari di quest’anno, a gennaio nella provincia di Córdoba e a ottobre a Urda, vicino Toledo. Sánchez ha rilanciato, definendo il Partito popolare «il partito più corrotto della storia della democrazia». Ha poi rivendicato il sostegno all’Ucraina e l’opposizione a Donald Trump, presentando la Spagna come un argine all’avanzata della destra radicale. Feijóo, dal canto suo, lo ha accusato di occuparsi troppo poco dei problemi quotidiani degli spagnoli: «Meno Trump e più treni».

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Secondo la maggior parte dei sondaggi, in ogni caso, il partito di Pedro Sánchez avrebbe poche possibilità di vittoria, soprattutto a causa delle divisioni dei partiti che si pongono alla sua sinistra. Nella media calcolata da elDiario.es sulle rilevazioni pubblicate fino a lunedì, ultimo giorno consentito dalla legge, il Partito popolare è in testa con circa il 31%, in leggero calo rispetto alla settimana precedente. Seguono i socialisti, saliti dal 27,1% al 27,8%, e Vox al 18,7%. Nessuno dei due grandi partiti avrebbe da solo la maggioranza di 176 seggi su 350. Popolari ed estrema destra insieme, però, secondo elDiario.es hanno il 90% di probabilità di arrivarci. Vox è il partito che cresce di più rispetto al 2023, quando si era fermato al 12,4%. A sinistra dei socialisti, invece, la divisione pesa: nel 2023 Sumar aveva preso il 12,3% con una lista unica, oggi il Frente Amplio è dato al 6,8% e Podemos all’1,5%, con il rischio concreto di restare fuori dal Parlamento.

Cosa succede dopo le elezioni

Dopo il voto di domenica, l’appuntamento successivo sarà il 23 dicembre, quando si riuniranno le nuove Camere. In quell’occasione il re Felipe VI consulterà i partiti e proporrà un candidato alla presidenza del governo, che dovrà ottenere la fiducia del Congresso: alla prima votazione servono almeno 176 sì. Se entro due mesi nessuno ottiene la fiducia, si torna alle urne. Nel frattempo il governo uscente resterebbe in carica per gli affari correnti.