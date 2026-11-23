Sánchez tra comizi, bagni di folla e un tiro a canestro nel video per le elezioni del 29 novembre – Il video
(Agenzia Vista) Madrid, 23 novembre 2026 "Non serve essere pensionati per votare per le pensioni. Non serve essere migranti per votare per i diritti dei migranti. Non serve essere donne per votare per i diritti delle donne". Lo dice il Presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez in un video elettorale pubblicato sui social, girato durante un comizio alle Canarie in vista delle elezioni del 29 novembre. Courtesy: Pedro Sánchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev