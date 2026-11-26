Non sono state ancora accertate le cause dell'incidente, avvenuto a 46 chilometri dall'Isola delle Baleari. La Spagna attiva il piano nazionale antinquinamento al livello 2

La nave cisterna Med Emre, con un carico stimato fino a 7mila tonnellate di gasolio, è affondata nella notte tra mercoledì a giovedì a circa 46 chilometri a nord-est di Ibiza, nelle Baleari, dopo aver imbarcato acqua per una falla fino a inclinarsi a 90 gradi. Nel naufragio, un membro dell’equipaggio è morto e 16 sono stati soccorsi. Al momento non risultano sversamenti in mare, ma le autorità hanno attivato il piano antinquinamento per tutelare l’area.

Cos’è successo alla nave cisterna

Come riporta una nota del ministero degli Interni delle Isole Baleari, la nave cisterna Med Emre, battente bandiera maltese, era diretta da Algeciras a Barcellona, quando all’1:20 di giovedì 26 novembre ha iniziato a imbarcare acqua, fino a piegarsi a 90 gradi e affondare. Tutti i 17 membri dell’equipaggio sono stati soccorsi: uno è deceduto dopo il ricovero all’ospedale Can Misses di Ibiza; sei hanno riportato ferite lievi per le basse temperature dell’acqua; cinque sono stati trasferiti a Valencia con sintomi di intossicazione da prodotti petroliferi e gli ultimi cinque, illesi, sono rimasti a bordo di una nave di soccorso.

Quali potrebbero essere le cause

Sulle possibili cause dell’incidente è intervenuto Agustí Martin Mallofré, presidente dell’Associazione catalana dei comandanti della marina mercantile. La Med Emre «è una piccola petroliera lunga circa 120 metri, costruita nel 2019 e quindi conforme alle normative di sicurezza più recenti» spiega Mallofré, escludendo un cedimento dovuto all’usura. Di norma questi incidenti sono provocati da incendi o collisioni, per esempio contro uno scoglio sul fondale, «ma le navi moderne hanno un doppio scafo: servirebbe un impatto molto violento per danneggiarli entrambi. In mancanza di ulteriori informazioni, sarebbe sorprendente» aggiunge il presidente dell’Associazione. Per fare chiarezza sulle cause, il governo regionale delle Isole Baleari sta raccogliendo informazioni sull’incidente e sulle sue potenziali conseguenze, compreso l’eventuale rischio di inquinamento da olio combustibile, prima di decidere su ulteriori provvedimenti.

I timori per l’ecosistema marino

Per tutelare un ecosistema marino particolarmente fragile, la marina mercantile spagnola ha attivato il piano nazionale antinquinamento al livello 2, il secondo più alto. Le acque a nord-est di Ibiza, infatti, ospitano vaste praterie di posidonia oceanica, tartarughe marine, delfini e la berta delle Baleari, tra gli uccelli marini più minacciati d’Europa. Al momento la nave antinquinamento Clara Campoamor non ha rilevato sversamenti nell’area del naufragio, ma prosegue il monitoraggio anche con ricognizioni aeree. In ogni modo, l’incidente sembra essere meno grave rispetto alle 77mila tonnellate versate dalla petroliera Prestige, affondata nel 2002 al largo della costa nord-occidentale della Galizia. Quel naufragio provocò il peggior disastro ambientale marittimo in Spagna, riversando decine di migliaia di tonnellate di olio combustibile pesante e contaminando centinaia di spiagge tra il Paese e la Francia.

Come ha reagito Sánchez

Nel frattempo il premier spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato su X che il governo «monitora con attenzione» la situazione tra Valencia e Ibiza, esprimendo cordoglio alla famiglia del marittimo deceduto. Ha poi assicurato che «tutti i mezzi del salvataggio del governo, le amministrazione pubbliche e gli organismi competenti stanno lavorando in maniera coordinata per chiarire l’accaduto, valutare le possibili conseguenze ambientali e garantire la sicurezza della zona» ad alto valore ecologico e ambientale.