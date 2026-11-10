Spagna, la nuova emergenza migranti: «7.500 arrivi alle Canarie in 10 giorni»

Sull’isola di El Hierro, che conta meno di 12mila abitanti, cresce la pressione sulle strutture sanitarie. Le proteste dei residenti e l'intervento del governo Sanchez (sotto elezioni)

Quasi 7.500 migranti in dieci giorni, su un’isola che conta meno di 12mila abitanti. Succede a El Hierro, la più piccola e meridionale delle Canarie, dove la nuova ondata di sbarchi ha spinto il governo spagnolo a dichiarare l’emergenza migratoria. Nei primi dieci giorni di novembre, secondo quanto riferito dall’Ansa, sono arrivate sull’isola quasi 7.500 persone. Per far fronte alla situazione, Madrid ha stanziato 16,18 milioni di euro.

Il pacchetto di interventi è stato concordato martedì 10 novembre durante una riunione straordinaria della Commissione interministeriale sull’immigrazione, presieduta dal ministro della Politica territoriale Víctor Torres. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di sette ministeri e le autorità delle Canarie, chiamati a coordinare la risposta alla nuova ondata di arrivi nell’arcipelago.

Le proteste degli abitanti e gli ospedali sotto pressione

L’emergenza sull’isola era stata dichiarata già venerdì 6 novembre dalle autorità locali, dopo l’arrivo di oltre 8mila migranti in cinque settimane. A La Restinga, il piccolo centro portuale dove approdano le imbarcazioni, gli abitanti hanno annunciato manifestazioni quotidiane per chiedere interventi alle istituzioni. Come racconta Radio Televisión Canaria, i residenti denunciano soprattutto le difficoltà legate all’accumulo nel porto di cayucos, le grandi barche da pesca in legno provenienti dalle coste dell’Africa occidentale, e le ripercussioni sulle attività di pesca e turismo.

A preoccupare le autorità è anche la pressione sulle strutture sanitarie. L’ospedale di El Hierro, dimensionato per una popolazione di poche migliaia di persone, deve far fronte alle necessità dei migranti soccorsi in mare. Per alleggerire il carico del personale medico, Madrid ha previsto un milione di euro aggiuntivo destinato all’assistenza della Croce Rossa.

I nuovi soccorsi e le richieste all’Europa

Intanto, gli arrivi non si fermano. Secondo Radio Televisión Canaria, lunedì 9 novembre sono sbarcate sull’isola altre 597 persone, mentre martedì i soccorritori ne hanno recuperate almeno 240 a bordo di tre imbarcazioni. Il governo spagnolo ha deciso di rafforzare Salvamento Marítimo con l’invio della Guardamar Calíope e di aumentare i posti disponibili nei centri di accoglienza per facilitare i trasferimenti.

Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha chiesto anche un maggiore coinvolgimento dell’Unione europea nella gestione della rotta atlantica, sollecitando un intervento di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nei Paesi africani di partenza. Mercoledì 11 novembre ne discuterà con il commissario europeo agli Affari interni e alla Migrazione, Magnus Brunner.