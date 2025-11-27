Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
ESTERIInchiesteMascherinePedro SanchezSpagna

Spagna, arrestato l’ex ministro dei trasporti Abalos. La Corte Suprema ha riconosciuto il rischio di fuga (anche se non ha un soldo)

27 Novembre 2025 - 18:41 Davide Aldrigo
embed
José Luis Abalos PSoe
José Luis Abalos PSoe
L'ex numero 3 del Partito Socialista spagnolo finirà in carcere in attesa del processo che lo vede imputato per tangenti su appalti pubblici

José Luis Abalos sarà il primo parlamentare spagnolo ad essere incarcerato mentre è in carica. Lo ha deciso il giudice della Corte Suprema spagnola Leopoldo Puente, che ha stabilito l’arresto e il trasferimento in carcere dell’ex ministro dei Trasporti ed ex numero 3 del Partito Socialista spagnolo. Il provvedimento, che era stato chiesto dalla Procura, è scattato nell’ambito dell’inchiesta su presunte tangenti in contratti pubblici per la fornitura di mascherine durante la pandemia di Covid-19. Il giudice ha preso la decisione al termine di un’udienza tenutasi presso l’Alta Corte per rivedere le misure cautelari precedentemente imposte all’ex ministro e al suo consigliere Koldo Garcia, anch’egli imputato.

Il rischio di fuga e la custodia cautelare

Fino ad ora il giudice aveva respinto le richieste dei procuratori privati, ma dopo che anche la Procura della Repubblica lo ha richiesto, ha accettato di disporre l’incarcerazione dell’ex Ministro dei Trasporti. Il magistrato ha riconosciuto la sussistenza del rischio di fuga, uno dei requisiti (anche in Italia) che giustificano la custodia cautelare. Fonti giudiziarie riferiscono che, durante l’udienza tenutasi questa mattina, Abalos abbia chiesto la parola per dire che non sarebbe fuggito perché non ha soldi né un posto dove andare. Ma il giudice non ha sentito ragioni, ha ritenuto «estremo» il rischio di fuga e ha stabilito di riaggiornare le misure attualmente imposte (comparse quindicinali davanti al giudice, confisca dei passaporti e divieto di viaggio).

Le accuse ad Abalos e Koldo Garcia

Intanto il processo si avvicina: il giudice Puente ha proposto il 3 novembre come data della prima udienza del processo che vedrà imputati, oltre ad Abalos e a Koldo Garcia, l’intermediario Victor de Aldama. Il magistrato attribuisce all’ex ministro e al suo ex collaboratore la commissione dei possibili reati di appartenenza a un’organizzazione criminale, corruzione, insider trading, traffico di influenze illecite e appropriazione indebita. Per Abalos, la pubblica accusa ha chiesto una condanna a 24 anni di carcere, mentre è di 19 anni e mezzo la richiesta per Garcia e di 7 per Victor de Aldama. Quest’ultimo, che ha collaborato con la giustizia, è l’unico ad avere finora evitato il carcere.

Ti potrebbe interessare

Le conseguenze per Abalos in Parlamento

Ora spetterà alla Camera decidere sulle conseguenze “politiche” della custodia cautelare in carcere per Abalos. Secondo il quotidiano spagnolo El Pais, l’Ufficio di Presidenza del Congresso agirà di propria iniziativa, dopo aver ricevuto notifica dalla Corte Suprema, e lo sospenderà dalle sue funzioni. L’articolo 21 del Regolamento del Congresso stabilisce, al suo secondo punto, che i parlamentari saranno sospesi dai loro diritti e doveri parlamentari quando, «una volta che la Camera abbia concesso l’autorizzazione richiesta e sia stato emesso l’atto di accusa, si trovino in custodia cautelare in carcere e per tutta la durata di tale detenzione». Da quel momento, l’ex ministro cesserà di percepire il suo stipendio da parlamentare (circa 6.000 euro al mese) e non potrà più votare né partecipare all’attività parlamentare.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, i due soldati colpiti sono vivi ma «in condizioni critiche». La furia di Trump, il sospetto dell’agguato – I video

2.

Creduta morta, bussa dall’interno della bara poco prima di venire cremata: «Doveva donare gli organi»

3.

Metteva diuretici nei caffè ai colloqui di lavoro del ministero e impediva di andare al bagno: la denuncia di 250 donne contro un ex funzionario francese

4.

La fatica di Trump alla Casa Bianca: i pisolini in riunione, gli impegni pubblici «mai prima delle 12»

5.

La Svizzera chiede i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele

leggi anche
sanchez-scandalo-sessuale-psoe
ESTERI

Spagna, il dirigente socialista accusato di machismo si dimette dal governo. Sánchez resta appeso a un filo ma tira dritto: «Andiamo avanti»

Di Bruno Gaetani
santos cerdan pedro sanchez
ESTERI

Tangenti sugli appalti, terremoto tra i socialisti spagnoli: l’imbarazzo di Pedro Sanchez. Il Pp: «Deve dimettersi»

Di Cecilia Dardana
pedro sanchez spagna inchiesta violazione privacy
ESTERI

La Spagna apre un’inchiesta su Meta per violazione della privacy. Sanchez: «I dirigenti dovranno rendere contro al Congresso»

Di Davide Aldrigo
padro-sanchez-ora-legale
ESTERI

La Spagna contro il cambio d’ora, il premier Sánchez vuole l’abolizione in Europa: «Perché non ha più senso» – Il video

Di Anna Clarissa Mendi