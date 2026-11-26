L'intesa tra Francia e Germania ha portato all'accordo al Consiglio europeo di Bruxelles: lo spagnolo s'insedierà a febbraio. Esulta Pedro Sanchez: «La Spagna alla guida d'Europa»

Sarà lo spagnolo Pablo Hernández de Cos a guidare la Banca centrale europea dal prossimo febbraio, raccogliendo il testimone di Christine Lagarde. Come anticipato dai media, l’intesa maturata nelle scorse settimane è stata sigillata durante il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, dove l’ex governatore della Banca di Spagna ha ottenuto il via libera della maggioranza dei Paesi dell’Eurozona. La scelta non solo porta per la prima volta Madrid al vertice della Bce, ma fotografa il delicato compromesso raggiunto tra le principali cancellerie europee per bilanciare le cariche all’interno dell’istituto di Francoforte.

Chi è Pablo Hernández de Cos

Nato nel 1971 a Madrid, de Cos vanta un profilo tecnico di lungo corso: entrato nella banca centrale spagnola nel 1997 come economista senior, nel 2004 è passato a Francoforte in qualità di advisor del Comitato esecutivo della Bce, prima di rientrare in patria come direttore generale per l’economia nel 2015 e assumere infine l’incarico di governatore dal 2018 al 2024. Oggi de Cos guida come general manager la Banca dei regolamenti internazionali, l’istituzione che coordina la cooperazione monetaria internazionale ed è spesso definita la «banca centrale delle banche centrali».

Qual è la sua linea di politica monetaria

Durante il suo mandato da governatore, de Cos ha delineato una linea di politica monetaria pragmatica. Nella prima fase del suo mandato, la priorità della Bce era spingere verso l’alto un’inflazione troppo bassa: per questo de Cos ha appoggiato le principali politiche espansive dell’ex presidente Mario Draghi, tra cui i tassi d’interesse negativi e i programmi di acquisto titoli. Nel 2021, durante la revisione strategica condotta da Lagarde, ha sostenuto la «simmetria» del target d’inflazione, ossia l’esigenza di reagire con pari intensità sia agli scostamenti al rialzo sia a quelli al ribasso rispetto alla soglia del 2% nel medio periodo.

Perchè è stato scelto de Cos come guida alla Bce

Ed è proprio questo equilibrio a spiegare la convergenza politica tra Berlino e Parigi, i due poli attorno a cui ruotano gli equilibri dell’Unione. La Germania guida tradizionalmente il gruppo dei «falchi» in cui rientrano i Paesi del nord Europa, che ritengono fondamentale il principio del rigore della spesa e del contenimento del debito pubblico, oltre che scelte per controllare l’inflazione. La Francia, invece, spicca nel gruppo delle «colombe» con il resto del Mediterraneo: insieme a Italia e Spagna, è più propensa alla spesa e all’accumulo del debito pubblico, mentre è ostile all’aumento dei tassi di interesse. In questo scenario, de Cos è emerso come figura di sintesi ideale, capace di rassicurare entrambi gli schieramenti con un approccio moderato.

La sua nomina si inserisce inoltre in un più ampio gioco di incastri che riguarda il rinnovo di altri due posti chiave nel Comitato esecutivo della BCE, destinati a liberarsi con le uscite di Francia, Irlanda e Germania: quello di capo economista, ricoperto dall’irlandese Philip Lane fino a maggio 2027, e quello di delegato alle operazioni di mercato, lasciato con un anno di anticipo dalla tedesca Isabel Schnabel per approdare al Fondo Monetario Internazionale. Dato che ogni Stato membro può esprimere al massimo un componente nel Comitato esecutivo, la scadenza delle candidature della scorsa settimana ha permesso di chiudere un pacchetto complessivo: per bilanciare pesi geografici e orientamenti economici, accanto alla presidenza assegnata a de Cos sono stati individuati la francese Laurence Boone e il tedesco Markus Brunnermeier.

La candidatura di de Cos

De Cos è riuscito a sconfiggere il rivale Klaas Knot, già governatore della banca centrale nederlandese. La nomina dell’economista spagnolo è stata resa possibile dal cambio di posizione del governo dei Paesi Bassi, che dopo una lunga lotta per portare alla vittoria il suo candidato, ha ceduto e dato il consenso generale agli altri Stati membri. Una fonte diplomatica Ue ha spiegato che per il premier olandese Rob Jetten era fondamentale arrivare a «una decisione consensuale sulla presidenza della Bce» come «segnale importante per i mercati finanziari». Proprio per questo, il governo avrebbe accettato la candidatura del «rivale».

La Spagna per la prima volta alla guida della Bce

Il suo insediamento è previsto per febbraio. Sostituirà Lagarde, che lo scorso ottobre aveva annunciato di voler terminare il suo mandato con otto mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Prima della nomina ufficiale, però, dovrà essere portata a termine una complessa procedura tra le istituzioni europee. Le raccomandazioni verranno adottate entro questa sera con una procedura scritta a cui parteciperanno solo i 21 Stati membri dell’Eurozona, poi i leader potranno consultare il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce sulle tre nomine.

Un español al frente del Banco Central Europeo. Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones. En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho. https://t.co/0AFb5wisb7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2026

In caso di conferma, la Spagna otterrebbe la sua prima presidenza alla BCE. Il traguardo è stato commentato dal premier spagnolo Pedro Sánchez sui social: «Uno spagnolo alla guida della Banca centrale europea. Una spagnola vicepresidenza della Commissione europea. Una spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti». Per il premier la questione è chiara: «Una Spagna che guida l’Europa come non aveva mai fatto».