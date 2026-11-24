Sánchez balla "Aserejé" delle Las Ketchup sul palco a fine comizio per le elezioni del 29 novembre – Il video
(Agenzia Vista) Cordova, 23 novembre 2026 Il Presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez ha chiuso il suo comizio a Cordova ballando sul palco sulle note di "Aserejé", il celebre tormentone delle Las Ketchup. Il leader socialista era in Andalusia per un evento elettorale del Psoe in vista delle elezioni generali del 29 novembre. Courtesy: Psoe Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev