Flat tax a 100mila euro, Meloni: Sinistra confonde fatturato e stipendio. Autonomi non di serie B – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2026 "Un idraulico, una commercialista, un fisioterapista, fino ad oggi se lavoravamo sodo e superavano gli 85mila euro di fatturato uscivano dal regime forfettario, cioè addio all'imposta unica del 15% e dentro il regime ordinario. E quindi per paradosso un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità e chi produce era spinto a frenare invece che crescere. Per questo dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100 mila ero per l'Irpef, mentre per l'Iva serve un accordo con l'Ue e ci stiamo lavorando". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev